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Почему Лукашенко раздражают Telegram-каналы?
04.05.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Влияние мессенджера Telegram в Беларуси растет. Для многих он становится источником информации, который власти пока не могут контролировать. Боится ли этого Лукашенко?
В последнее время глава Беларуси Александр Лукашенко все чаще в своих заявлениях критикует Telegram-каналы. Недавно он упомянул об обвинениях со стороны "оппозиционеров в отдельных бандитских Telegram-каналах" и о "гадких каналах, которые в Москве попрятались, и оттуда плявузгают в сторону Беларуси", передает
На их критику в свой адрес Лукашенко сетовал даже на переговорах с Владимиром Путиным в декабре 2019 года.
Словно в продолжение слов Лукашенко государственный канал "Беларусь 1" выпустил специальный репортаж под названием: "Вам Telegram! Оружие нашего времени", в котором призывает доверять официальной информации, а не "фейкам" и "сливам" в мессенджере Telegram. С чем же связана такая реакция властей Беларуси?
Аудитория Telegram в Беларуси сопоставима со СМИ?
Такая эмоциональная реакция Лукашенко свидетельствует о том, что он стал регулярно получать выжимки из каналов в мессенджере, считает политический аналитик и автор Telegram-канала Shraibman Артем Шрайбман.
"Лукашенко чувствителен к критике, и, увидев ее объемы и тональность в свой адрес, у него создается впечатление, что все его постоянно где-то критикуют", - говорит Шрайбман.
Повышенное внимание властей к мессенджеру Telegram редактор крупнейшего его канала NEXTA, имеющего 277 тысяч подписчиков, а также NEXTA Live (212 тысяч подписчиков), Роман Протасевич связывает с тем, что в Беларуси он разросся до впечатляющих масштабов. "Количество уникальных просмотров за месяц на наших двух каналах сравнимо с ведущими белорусскими медиа", - говорит Протасевич.
По данным сервиса Tgstat.ru, число белорусских Telegram-каналов в 2019 году выросло более, чем в два раза и сейчас насчитывает около 1500. Администратор белорусского Telegram-сообщества, автор канала "БелАруский телеграм" Вадим Чаюков рассказывает, что тематика самых крупных и популярных каналов в Беларуси - это политика и новости, а в последнее время добавился еще и коронавирус.
Также нужно отметить, что в Беларуси довольно сплоченное Telegram-сообщество. Уже дважды более ста самых крупных каналов в Telegram объединялись для совместного заявления.
В первый раз они выступили против интеграции с Россией (412 тысяч просмотров поста), а во второй раз каналы требовали от властей полную информацию о коронавирусе (520 тысяч просмотров).
Telegram - место для "сливов" и эксклюзива?
Рост популярности Telegram также объясняется слабым уровнем развития инвестигативной журналистики (журналистики расследований) и отсутствием культуры информационных "сливов" в Беларуси, говорит аналитик Шрайбман.
"Анонимность позволила чиновникам переступить страх и начать сливать информацию - конечно, не всегда достоверную и иногда просто дискредитирующую соперников", - отмечает он.
Многочисленные "сливы" и стали причиной роста самого крупнейшего Telegram-канала NEXTA, его создал политический YouTube-блогер Степан Светлов. Его редактор Роман Протасевич рассказал DW, что в начале канал развивался сам по себе, плюс прирост давал YouTube-канал NEXTA:
"Позже люди стали понимать, что нам можно безопасно присылать информацию. Поэтому канал стал расти за счет эксклюзивной информации, и можно сказать, мы выросли на "сливах".
Вместе с тем Роман Протасевич не отрицает, что в Telegram можно встретить много ложной информации. "Нам ежедневно приходится работать с большим потоком информации, и 10-15% - это фейки, которые звучат, как "одна бабка сказала".
По словам редактора канала, нужно понимать, что публикация фейков остается на совести авторов каналов.
Лукашенко пугает критика российских каналов?
Администратор Telegram-сообщества Вадим Чаюков рассказывает, что сейчас Telegram-каналы в Беларуси можно разделить на 4 сегмента: независимые белорусские каналы - самые большие и популярные, сеть пророссийских каналов, государственные белорусские каналы, а также закрытые приватные каналы, которые создаются из Украины или России для заработка и дальнейшей продажи.
Наибольшую критику из них у Лукашенко вызывают именно пророссийские каналы, которые сейчас стали его ругать за позицию по COVID-19.
Автор канала "Белорусский порядок", который специализируется на российском влиянии в Беларуси, считает, что отношением к коронавирусу власти сами поставили себя под удар, а российская среда политизировала этот вопрос:
"Начали активно обрабатывать тезис, что Лукашенко не справляется с эпидемией, припоминая все обиды, накопившиеся в последние годы. Доходило до заявлений о том, что нужна гуманитарная операция".
Вместе с тем анонимный автор говорит, что не нужно преувеличивать вес пророссийских каналов в РБ - они имеют до 20 тысяч подписчиков и вряд ли оказывают влияние на ситуацию внутри страны:
"Но для российской аудитории они становятся той призмой, через которую формируется восприятие Беларуси. Даже небольшой маргинальный канал может оказать значительное влияние, если его подхватит крупный проект".
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