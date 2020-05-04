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В ЕАЭС подготовлен общий план по предотвращению нового коронавируса и иных инфекций
04.05.2020 11:29 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: yandex.by
Документ предусматривает разработку на пространстве ЕАЭС единых методических подходов к лабораторным исследованиям, создание общей системы мониторинга, межгосударственные учения и научные исследования по разработке вакцин и тест-систем и т.д.
Страны Евразийского экономического союза по инициативе Роспотребнадзора в рамках Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов ЕАЭС подготовили проект Комплексного плана по предотвращению распространения нового коронавируса и иных инфекционных заболеваний.
Документ предусматривает разработку на пространстве ЕАЭС единых методических подходов к проведению лабораторных исследований, создание общей системы оперативного мониторинга за инфекционными болезнями, подготовку кадров, проведение межгосударственных учений и научных исследований по разработке вакцин и диагностических тест-систем по наиболее актуальным инфекционным болезням в регионе. Принятие документа предполагается в ходе очередного заседания Евразийского межправительственного совета.
Выполнение мероприятий Комплексного плана позволит нормализовать в странах ЕАЭС текущую эпидемиологическую ситуацию по новому коронавирусу, а также укрепить потенциал государств в области профилактики и реагирования на инфекционные угрозы, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
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Документ предусматривает разработку на пространстве ЕАЭС единых методических подходов к лабораторным исследованиям, создание общей системы мониторинга,...
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