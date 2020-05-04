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В ЕАЭС подготовлен общий план по предотвращению нового коронавируса и иных инфекций

04.05.2020 11:29 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: yandex.by

Документ предусматривает разработку на пространстве ЕАЭС единых методических подходов к лабораторным исследованиям, создание общей системы мониторинга, межгосударственные учения и научные исследования по разработке вакцин и тест-систем и т.д.

Страны Евразийского экономического союза по инициативе Роспотребнадзора в рамках Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов ЕАЭС подготовили проект Комплексного плана по предотвращению распространения нового коронавируса и иных инфекционных заболеваний.

Документ предусматривает разработку на пространстве ЕАЭС единых методических подходов к проведению лабораторных исследований, создание общей системы оперативного мониторинга за инфекционными болезнями, подготовку кадров, проведение межгосударственных учений и научных исследований по разработке вакцин и диагностических тест-систем по наиболее актуальным инфекционным болезням в регионе. Принятие документа предполагается в ходе очередного заседания Евразийского межправительственного совета.

Выполнение мероприятий Комплексного плана позволит нормализовать в странах ЕАЭС текущую эпидемиологическую ситуацию по новому коронавирусу, а также укрепить потенциал государств в области профилактики и реагирования на инфекционные угрозы, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

 
 
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Документ предусматривает разработку на пространстве ЕАЭС единых методических подходов к лабораторным исследованиям, создание общей системы мониторинга,...
 
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