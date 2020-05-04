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Лукашенко и Токаев обсудили саммит ЕАЭС, коронавирус и обменялись поздравлениями с юбилеем Победы

04.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко и Токаев обсудили саммит ЕАЭС, коронавирус и обменялись поздравлениями с юбилеем Победы

Телефонный разговор Президента Беларуси с Президентом Казахстана состоялся сегодня утром по инициативе казахстанской стороны. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко с 75-летием Великой Победы и от имени казахстанского народа передал поздравления белорусам, подчеркнув, что полтора миллиона жителей Казахстана были участниками той войны и половина из них не вернулись домой. Своего казахстанского коллегу с этим великим праздником поздравил и Александр Лукашенко, передав самые теплые пожелания всем жителям Казахстана.

Еще одной важной темой разговора стала подготовка очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета. Главы государств обсудили подходы и вопросы, касающиеся его организации. В частности, время и форму проведения предстоящего заседания, а также документы, которые должны будут приниматься на уровне глав государств. Консультации по данным вопросам продолжатся, формат и сроки, согласно договоренностям, будут определены в ближайшее время.

Была затронута в разговоре также тема противодействия коронавирусной инфекции. Как проинформировал Касым-Жомарт Токаев, Казахстан смягчает карантинные меры и постепенно снимает ограничения, введенные ранее в связи с распространением вируса. Главы государств обменялись подробной информацией, касающейся стратегии и тактики лечения от COVID-19 в двух странах. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Беларуси за помощь в возвращении на родину жителей Казахстана, слова благодарности за аналогичное содействие выразил казахстанскому коллеге и Александр Лукашенко.

Также Президент Беларуси попросил передать приветствие, теплые пожелания и поздравление с 75-летием Победы почетному председателю Евразийского экономического совета Нурсултану Назарбаеву.

https://www.belta.by

 
 
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Телефонный разговор Президента Беларуси с Президентом Казахстана состоялся сегодня утром по инициативе казахстанской стороны. Об этом корреспонденту БЕЛТА...
 
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