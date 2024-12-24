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МТБанк предлагает поделиться частичкой тепла, отправив родным и близким уникальную новогоднюю открытку

24.12.2024 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Во время праздников МТБанк дарит удивительную возможность отправить авторскую новогоднюю открытку тем, кто сейчас не рядом. Почтовые карточки, которые обязательно передадут частицу тепла на расстоянии, можно найти в 10 офисах МТБанка по всей стране по 3 января включительно.

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Открытки созданы молодым художником Максимом Лагуном специально для новогодней акции. Брест, Витебск, Могилев, Гродно, Гомель, Минск — на каждой почтовой карточке изображены областные города и столица. На одной из открыток изображен МТБанк в звездах — как отсылка к спутнику на логотипе банка.

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Несмотря на то что почтовые карточки — это проекция личных воспоминаний автора, Максим сделал их понятными и близкими каждому, кто держит в руках такую открытку.

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Максим Лагун — 19-летний художник с особенностями развития. Диагноз аутизм не мешает ему с раннего детства творить и выражать эмоции с помощью рисунков. И хотя у него нет профильного художественного образования, он не оставил свое призвание и сегодня является неоднократным лауреатом и дипломантом республиканских и международных художественных конкурсов.

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Серия из новогодних почтовых карточек для Максима Лагуна стала не только способом рассказать о любви к городам Беларуси, но и возможностью вдохновлять окружающих делиться теплом и радостью друг с другом.

Девушка с открыткой.png

«В эпоху высоких скоростей и диджитализации деловой и личной коммуникации важно не забывать о ценностях личного общения с близкими, укреплении семейных связей и поддержке тех, кто в этом нуждается. Доброе слово, новогоднее поздравление, написанное от руки, придаст особый смысл празднику. Мы гордимся, что стали частью этой инициативы. Это помогает создавать пространство, где каждый человек чувствует себя нужным», — отметили в МТБанке.

Минск. МТБанк.png

Новогодний проект с почтовыми карточками стал частью стратегии МТБанка в области ESG. Как социально ответственная компания, Банк активно поддерживает инициативы, направленные на помощь незащищенным категориям населения, а также способствующие развитию инклюзивного общества. В офисах установлены пандусы, приоритетами в обслуживании клиентов являются комфорт и доступность. Банк предоставляет цифровые продукты и сервисы, которыми можно пользоваться не выходя из дома, из любой точки мира.

Могилёв.png

Как принять участие в новогодней акции?

• Посетите один из 10 офисов МТБанка по всей стране с 23 декабря по 3 января включительно.

• Выберите открытку и подпишите ее для близкого человека.

• Оставьте открытку в специальном ящике в офисе, и банк доставит ее адресату бесплатно в любую точку Беларуси.

• Поделитесь моментом в социальных сетях, отмечая Максима Лагуна и МТБанк, чтобы вдохновить других.

Брест-1.png

Адреса офисов, где можно найти почтовые карточки:

РКЦ 19 — Брест, ул. Машерова, 53

РКЦ 22 — Могилев, ул. Ленинская, 56

РКЦ 32 — Гродно, ул. Антонова, 31

РКЦ 45 — Гомель, ул. Советская, 97, корп. 2

РКЦ 55 — Гомель, пр-т Победы, 16Б

РКЦ 58 — Витебск, пр-т Черняховского, 6

РКЦ 77 — Минск, ул. Бобруйская, 15

РКЦ 79 — Минск, ул. Бядули, 11

РКЦ 68 — Минск, ул. Толстого, 10

РКЦ Немига (Phygital-офис) — Минск, пр-т Победителей, 3

 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Во время праздников МТБанк дарит удивительную возможность отправить авторскую новогоднюю открытку тем, кто сейчас не рядом. Почтовые карточки, которые...
 
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