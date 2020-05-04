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Чемпионат Англии по футболу могут доиграть в Австралии

04.05.2020 14:38 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Англии по футболу могут доиграть в Австралии

Чемпионат Англии по футболу может быть доигран в Австралии. 92 матча турнира были отложены на неопределённый срок. 

Клубы провели совещание и договорились доиграть чемпионат, если получат разрешение от властей. Рассматривается вариант организации игр в австралийском городе Перт, который минимально пострадал от последствий пандемии коронавируса. Несколько английских клубов уже заинтересовались таким предложением.

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Чемпионат Англии по футболу может быть доигран в Австралии. 92 матча турнира были отложены на неопределённый срок.  Клубы провели совещание и договорились доиграть...
 
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