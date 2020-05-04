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Чемпионат Англии по футболу могут доиграть в Австралии
04.05.2020 14:38 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Чемпионат Англии по футболу может быть доигран в Австралии. 92 матча турнира были отложены на неопределённый срок.
Клубы провели совещание и договорились доиграть чемпионат, если получат разрешение от властей. Рассматривается вариант организации игр в австралийском городе Перт, который минимально пострадал от последствий пандемии коронавируса. Несколько английских клубов уже заинтересовались таким предложением.
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Чемпионат Англии по футболу может быть доигран в Австралии. 92 матча турнира были отложены на неопределённый срок. Клубы провели совещание и договорились доиграть...
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