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В Польше начался второй этап смягчения карантина

04.05.2020 14:44 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Польше начался второй этап смягчения ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса. С 4 мая в стране открываются торговые центры, отели и некоторые культурные учреждения, сообщает "Радио Польша".

В Польше начался второй этап смягчения карантина

Руководство по функционированию этих объектов подготовило Министерство развития Польши в консультации с главной санитарной инспекцией страны. Так, в торговые центры с 4 мая сможет приходить ограниченное количество посетителей - один человек на 15 кв.м. В зданиях торговых центров останутся недоступными фитнес-клубы и зоны отдыха, а еду в заведениях общепита можно будет заказывать только навынос. Также с 4 мая в Польше снимается запрет на торговлю в выходные в строительных супермаркетах.

Отели и посуточная аренда станут доступными при условии соблюдения собственниками специальных правил безопасности. В отелях останутся закрытыми рестораны (питание будет доступно только в номерах), зоны отдыха, тренажерные залы, бассейны и спа-салоны.

С 4 мая в Польше смогут открыться библиотеки, архивы и музеи, но после предварительной консультации с санэпидемслужбой. Ослабление ограничений коснулось работы центров терапевтической реабилитации, за исключением массажных салонов.

Ранее правительство Польши анонсировало четыре этапа снятия ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса. Первый из них начался 20 апреля, он включал, в частности, открытие зеленых зон. Решение о введении каждого из этапов принимается на основании текущей эпидемиологической ситуации. Предполагается, что в рамках третьего этапа возобновится работа предприятий общепита, а также салонов красоты.

По последним данным, в Польше подтверждено около 14 тыс. случаев COVID-19, с момента вспышки скончались 683 человека.

 
 
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  В Польше начался второй этап смягчения ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса. С 4 мая в стране открываются торговые центры, отели и некоторые...
 
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