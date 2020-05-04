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В Польше начался второй этап смягчения карантина
04.05.2020 14:44 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
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Руководство по функционированию этих объектов подготовило Министерство развития Польши в консультации с главной санитарной инспекцией страны. Так, в торговые центры с 4 мая сможет приходить ограниченное количество посетителей - один человек на 15 кв.м. В зданиях торговых центров останутся недоступными фитнес-клубы и зоны отдыха, а еду в заведениях общепита можно будет заказывать только навынос. Также с 4 мая в Польше снимается запрет на торговлю в выходные в строительных супермаркетах.
Отели и посуточная аренда станут доступными при условии соблюдения собственниками специальных правил безопасности. В отелях останутся закрытыми рестораны (питание будет доступно только в номерах), зоны отдыха, тренажерные залы, бассейны и спа-салоны.
С 4 мая в Польше смогут открыться библиотеки, архивы и музеи, но после предварительной консультации с санэпидемслужбой. Ослабление ограничений коснулось работы центров терапевтической реабилитации, за исключением массажных салонов.
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В Польше начался второй этап смягчения ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса. С 4 мая в стране открываются торговые центры, отели и некоторые...
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