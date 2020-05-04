Источник материала: Ежедневник

фото: mind.ua

«Никого туда не тащим и не загоняем. Я уверен, что и без того, чтобы настоятельно туда приглашать, людей будет много", - заявил Александр Лукашенко 4 мая.

Во время беседы с президентом Молдовы, которая прошла в формате видеоконференции, Александр Лукашенко еще раз обозначил свою позицию по поводу проведения массовых мероприятий с учетом эпидемии коронавируса.

По словам Лукашенко, праздничные мероприятия готовились еще с прошлого года. Речь идет не только о параде ко Дню Победы, но и о запланированном мероприятии в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске. 8 мая там планируется заложить капсулы с землей, привезенной из разных государств, городов-героев.

"Мы изучали много вариантов. Но я пришел после изучения всей информации к такому выводу, что мы не можем отменить ни одно из этих мероприятий. Мы ни одного мероприятия не отменяем. Но, естественно, с учетом обстановки очень строго подходим к проведению этих мероприятий. Никого туда не тащим и не загоняем. Я уверен, что и без того, чтобы настоятельно туда приглашать, людей будет много", - заявил белорусский президент.

Что касается ситуации с эпидемией коронавируса, то "при нашей открытости, при том, что мы ни одно предприятие, ни один магазин, ресторан не закрыли, ни один кинотеатр, мы все-таки имеем более-менее нормальную обстановку", считает президент. Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси после распада СССР не закрыли ни одну инфекционную больницу. Наоборот, эпидемиологическая служба была усилена. "Мы же прошли и птичий, и свиной грипп, и атипичную пневмонию. Мы обучаем в вузах и готовим специалистов по этим направлениям, это дало нам возможность избежать пока плохого сценария. Не худшего, а плохого", - подчеркнул Лукашенко.

"Поэтому если вы где-то читаете, что Лукашенко сошел с ума и не то делает, не слушайте и не читайте. Мы не глупы, чтобы становиться в позу и демонстрировать свою крутизну. На здоровье людей этого никогда не сделаешь. Вы меня хорошо знаете, я на это никогда бы не пошел", - заявил президент.

Отказаться от проведения массовых мероприятий, напомним, Беларуси настоятельно рекомендовала Всемирная организация здравоохранения. Лишь при выполнении этого условия ЕС готов выделить Беларуси финансовую помощь для борьбы с COVID-19.