Студенты из Индии, которые учатся в Беларуси, просят вернуть их домой. Посол: это мнение четырех человек

Источник материала: Tut.by

Студенты из Индии, которые учатся в белорусском вузе, сняли видео, где просят отправить их на родину, пишет индийское издание divyabhaskar.co.in. Молодые люди говорят, что в Беларуси высок риск заразится коронавирусом, и они боятся заболеть.



Скриншот видео

Издание рассказывает, что «в ловушке» оказалось около тысячи индийских студентов, которые учатся в четырех белорусских вузах. По словам молодых людей, из-за отсутствия карантина в Беларуси довольно высок риск заразиться коронавирусом. Родители студентов, написано в статье, обратились к своему правительству с просьбой помочь их детям вернуться домой, но пока удовлетворительного ответа не получили.

Как рассказала TUT.BY посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур, всего в нашей стране образование получают около 800 парней и девушек из Индии. Данный ролик, отмечает посол, — личное мнение четырех студентов и их родителей, а не всех граждан их страны, которые учатся в Беларуси. Студенты, о которых идет речь, учатся в медуниверситете в Гродно.

— Посольство поддерживает постоянный контакт с руководством университетов, где обучаются индийские студенты, — говорит посол. — Мы удовлетворены всеми мерами, которые были приняты для обеспечения безопасности, комфорта и благополучия всех студентов. В том числе и индийских.

По словам Сангиты Бахадур, каждый день сотрудники посольства на связи с ассоциациями индийских студентов во всех университетах Беларуси. Интересуются здоровьем своих граждан, а также условиями, в которых они живут. В доказательство, что у молодых людей все хорошо, парни и девушки направили в посольство около ста роликов, где они позитивно отзываются о жизни и учебе в Беларуси. В ближайшие день-два данные видео появятся на официальной странице посольства в Facebook.

Посол также поясняет, что 23 марта Индия объявила локдаун. Аэропорты в стране закрыты.

— Верховный суд Индии придерживается той точки зрения, что все индийские граждане, застрявшие за границей должны оставаться там до возобновления коммерческих рейсов. До этого момента не представляется возможным выборочно эвакуировать тех, кто в силу различных причин хочет вернуться домой. На данный момент нет плана по эвакуации индийских студентов за счет организации специальных рейсов.

Кроме того, отмечают в посольстве Индии, в Беларуси студенты живут от года до шести лет, поэтому «так или иначе, их нельзя считать „застрявшими“ здесь».

По данным на 4 мая В Беларуси зарегистрированы 17 489 человек с положительным анализом на COVID-19. Из них выздоровели и выписаны 3259 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 103 пациента.