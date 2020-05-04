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Николай Мартынов: всякому делу хорошему должна быть легенда

04.05.2020 17:22 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Молодой ветврач на ферме в Наровлянском районе: «Зарплата хорошая, даже больше»

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Новости Беларуси. 26 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Наровлянский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Николай Мартынов: всякому делу хорошему должна быть легенда

Это молочно-товарная ферма. Она появилась рядом с агрогородком Завойть, в том числе благодаря средствам, направленным на преодоление последствий Чернобыльской катастрофы.

Николай Мартынов: всякому делу хорошему должна быть легенда

По поручению Президента реконструировали помещения бывшего свинокомплекса, сейчас идёт реализация  второго пускового комплекса.

Ферма рассчитана на 600 дойных коров. Условия здесь хорошие, с удовольствием работают молодые специалисты.

Николай Мартынов: всякому делу хорошему должна быть легенда


Александр Лосев, ветврач МТФ «Завойть»:
Все условия на этом предприятии соблюдаются, все договорённости также соблюдаются. Зарплата хорошая, даже больше. Поэтому строить семью и просто работать. Работать в своё удовольствие.

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Теги: Гродно
 
 
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