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В провинции Хубэй в течение 30 дней не было зарегистрировано новых случаев заражения COVID-19

04.05.2020 17:30 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В китайской провинции Хубэй в течение 30 дней не было зарегистрировано новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в провинциальном комитете по делам здравоохранения.

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В китайской провинции Хубэй в течение 30 дней не было зарегистрировано новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в...
 
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