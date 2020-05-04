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Игорь Шалимов: «Мне изначально не нравились события на Украине. Российские телепередачи убеждают все больше»

04.05.2020 17:34 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов поделился мнением о событиях, происходящих в Украине.

– Вы следите за тем, что происходит на Украине?

– Слежу. Если про политику ты хочешь поговорить... (смеется) Я слежу в каком плане – не в однобоком.

В передачах на российском телевидении всегда приглашаются люди с одной стороны и с другой. А ведущие, они же не в одну сторону все делают, они просто ведут передачу, приглашают гостей. Они начинают говорить, в том числе и те, кто поддерживают все, что там творится.

И в этих спорах, когда они начинают между собой разговаривать, те украинцы, которые сразу были против этого всего и говорили, к чему это приведет, они выглядят намного мощнее. Видно, как ребята с другой стороны извиваются, врут и юлят, ну это видно.

Поэтому слежу, и наши передачи меня убеждают все больше и больше. Мне вообще изначально не нравилось происходящее на Украине. Сейчас уже меньше слежу. Сейчас в основном коронавирус.

Но я не хочу свою позицию никому навязывать. Просто не нужно все делать в одну сторону — я иногда смотрю передачу Шустера, где только одна точка зрения. У нас же всегда два лагеря, и один из них явно сильнее другого, здесь даже вопросов нет.

– Не кажется ли вам, что эксперты из Украины на передачах немного комичны, и это сделано специально?

– Нет, они комичны. Почему? Ну, они не все комичны. Я просто задаю себе вопрос: «А что еще они могут сказать?» Ну пусть приедет некомичный и скажет что-то другое. Его спрашивают: «Что случилось? Что произошло? Куда вы шли, куда пришли?»

Комичные или нет, ответы у них одни и те же. Или они оттуда будут привозить таких жестких, которых будут выгонять из студии, потому что иногда хочется взять биту и дать по башке. Вот таких можно привозить. Они не комичные, но упертые. Они все говорят одно и то же, просто в разных формах, – сказал Шалимов.

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Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов поделился мнением о событиях, происходящих в Украине.
 
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