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Александр Лукашенко о параде на 9 Мая: «Мы с учётом обстановки очень строго подходим к проведению мероприятий»
04.05.2020 17:22 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко в формате видеоконференции провел переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главными темами стали предстоящий юбилей Победы, меры борьбы с коронавирусом и подготовка к саммиту ЕАЭС. Глава государства поздравил молдавского коллегу с наступающим праздником и отметил, что при организации торжественных мероприятий особое внимание уделяется мерам безопасности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Во время беседы обсудили и организацию предстоящего саммита ЕАЭС. Его планируют провести в Минске 19 мая. Беларусь на правах принимающей стороны готова обеспечить любой формат заседания. Однако сам Александр Лукашенко за очную встречу. Президент Молдовы, у которого статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, поддержал предложение встретиться лично и подтвердил свое участие при выборе такого формата.
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Александр Лукашенко о параде на 9 Мая: «Мы с учётом обстановки очень строго подходим к проведению мероприятий»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко в формате видеоконференции провел переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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