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Президентские выборы в Польше проведут по почте

04.05.2020 19:10 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Польши. Польша готовится к проведению президентских выборов по почте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голосование ранее было назначено на 10 мая. В условиях пандемии коронавируса его решено проводить дистанционно.  

Президентские выборы в Польше проведут по почте

Соответствующий закон Сейм одобрил в начале апреля. В скором времени его рассмотрит Сенат. На пост главы государства претендует шесть кандидатов. Процедуру дистанционных выборов подготовили по поручению лидера правящей партии «Право и Справедливость» Ярослава Качиньского.  

Президентские выборы в Польше проведут по почте

Люди в материале: Ярослав Качиньский

 
 
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Новости Польши. Польша готовится к проведению президентских выборов по почте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голосование ранее было назначено на 10...
 
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