В больнице умерла монахиня Свято-Елисаветинского монастыря

Ранее стало известно, что у неё положительный тест на коронавирус. Монахиня лечилась более двух недель. В монастыре говорят, что ей "было уже много лет", у неё были хронические заболевания. Точная причина смерти пока не названа.





Свято-Елисаветинский женский монастырь находится на окраине Минска . В апреле стало известно о группе монахинь, попавших в больницу. У двух из них был подтверждён COVID-19.





Пресс-секретарь БПЦ Сергий Лепин сказал svaboda.org, что в Свято-Елисаветинском монастыре это единственная смерть среди монахинь и иноков, которые были госпитализированы, и тех, кто оказался на карантине.