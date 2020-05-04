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В больнице умерла монахиня Свято-Елисаветинского монастыря
04.05.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В понедельник в больнице умерла монахиня Свято-Елисаветинского монастыря Мария, сообщает
Ранее стало известно, что у неё положительный тест на коронавирус. Монахиня лечилась более двух недель. В монастыре говорят, что ей "было уже много лет", у неё были хронические заболевания. Точная причина смерти пока не названа.
Свято-Елисаветинский женский монастырь находится на окраине Минска. В апреле стало известно о группе монахинь, попавших в больницу. У двух из них был подтверждён COVID-19.
Пресс-секретарь БПЦ Сергий Лепин сказал svaboda.org, что в Свято-Елисаветинском монастыре это единственная смерть среди монахинь и иноков, которые были госпитализированы, и тех, кто оказался на карантине.
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В понедельник в больнице умерла монахиня Свято-Елисаветинского монастыря Мария, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на его канцелярию и пресс-службу БПЦ.
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