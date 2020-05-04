|
В Армении зарегистрированы три случая повторного заражения коронавирусом
04.05.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В Армении зарегистрированы случаи повторного заражения коронавирусом, заявил 4 мая на заседании постоянной парламентской комиссии по здравоохранению и социальным вопросам министр здравоохранения Арсен Торосян.
"К сожалению, есть подобные случаи, в том числе и в Армении. В настоящее время у нас зафиксированы три таких случая. Спустя две недели после выписки у пациентов повторно был выявлен коронавирус, их снова изолировали", - сказал министр, передает Aysor.
Он отметил, что сейчас в научном сообществе идут большие споры, и каждый день поступают новые данные.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Армении зарегистрированы случаи повторного заражения коронавирусом, заявил 4 мая на заседании постоянной парламентской комиссии по здравоохранению и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)