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В Армении зарегистрированы три случая повторного заражения коронавирусом

04.05.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Армении зарегистрированы случаи повторного заражения коронавирусом, заявил 4 мая на заседании постоянной парламентской комиссии по здравоохранению и социальным вопросам министр здравоохранения Арсен Торосян.

"К сожалению, есть подобные случаи, в том числе и в Армении. В настоящее время у нас зафиксированы три таких случая. Спустя две недели после выписки у пациентов повторно был выявлен коронавирус, их снова изолировали", - сказал министр, передает Aysor.

Он отметил, что сейчас в научном сообществе идут большие споры, и каждый день поступают новые данные. 
 
 
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В Армении зарегистрированы случаи повторного заражения коронавирусом, заявил 4 мая на заседании постоянной парламентской комиссии по здравоохранению и...
 
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