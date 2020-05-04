В Армении зарегистрированы три случая повторного заражения коронавирусом

"К сожалению, есть подобные случаи, в том числе и в Армении. В настоящее время у нас зафиксированы три таких случая. Спустя две недели после выписки у пациентов повторно был выявлен коронавирус, их снова изолировали", - сказал министр, передает Aysor.





Он отметил, что сейчас в научном сообществе идут большие споры, и каждый день поступают новые данные.