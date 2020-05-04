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Александр Лукашенко о системе инфекционных больниц в Беларуси: это дало нам возможность избежать плохого сценария
04.05.2020 22:26 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Переговоры в онлайн-формате провели 4 мая Александр Лукашенко и президент Молдовы Игорь Додон. Центральной темой стала подготовка к предстоящему юбилею Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время разговора с президентом Беларуси глава Молдовы заметил, что часто приводил в пример позицию Беларуси по коронавирусу.
По словам Игоря Додона, ситуация в каждой стране понятнее изнутри. Александр Лукашенко в свою очередь предложил медикам обеих стран обменяться опытом, отметив, что держать ситуацию под контролем в Беларуси удается благодаря сохраненной системе санитарно-эпидемиологических служб.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы же прошли и птичий, и свиной грипп, и атипичную пневмонию. Наши специалисты – мы обучаем в вузах и готовим специалистов по этим направлениям. Это дало нам возможность избежать, пока избежать, плохого сценария. Не худшего, а плохого сценария.
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Александр Лукашенко о системе инфекционных больниц в Беларуси: это дало нам возможность избежать плохого сценария
Новости Беларуси. Переговоры в онлайн-формате провели 4 мая Александр Лукашенко и президент Молдовы Игорь Додон. Центральной темой стала подготовка к предстоящему...
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