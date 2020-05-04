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Парад Победы, президентские выборы и COVID-19: о чем еще говорили Лукашенко и Додон?

04.05.2020 22:02 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Парад Победы, президентские выборы и COVID-19: о чем еще говорили Лукашенко и Додон?

Юбилей Великой Победы, пандемия коронавируса, предстоящий саммит ЕАЭС стали основными темами и в переговорах Александра Лукашенко с Игорем Додоном. Лидеры Беларуси и Молдовы провели переговоры в формате видеоконференции.

У Минска и Кишенёва нет проблем ни в политике, ни в экономике. К тому же в последнее время страны сблизились, но в фундаменте такого сотрудничества – общая история и общая память. 

Беларусь сейчас активно готовится к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В разговоре с Игорем Додоном Александр Лукашенко отметил, решение проводить парад 9 мая остаётся в силе. Но с учётом ситуации, к его проведению подойдут очень аккуратно. Безопасность (впрочем, как и всегда) – на первом месте.  

Обсудили президенты и стратегию борьбы с COVID-19. Александр Лукашенко отметил хорошую работу белорусских врачей и усиленную за годы независимости эпидемиологическую службу. Игорь Додон, в свою очередь, поделился, что часто приводит в пример позицию белорусского лидера по коронавирусу. 

Говорили главы государств и о том, что будет после пандемии. Например, каким видят развитие двусторонних отношений. В центре внимания оказался и намеченный на 19-ое мая саммит ЕАЭС. 

Формат такого общения лидеров двух стран, конечно, непривычный, особенно с учётом того, что и Александр Лукашенко, и Игорь Додон не побоялись бы и личной встречи. Но пандемия закрыла воздушные гавани и границы – приходится общаться только так. Президенты после тёплых приветствий коротко наметили план разговора, центральным звеном которого стала подготовка к 9 Мая.

Александр Лукашенко продолжает из личного опыта: мол, проехал вчера по Минску – хорошая погода, красивый город, гуляют люди. Да, наша столица не закрыта на карантин, но у граждан ведь есть право и возможность самоизолироваться – и это делают немногие. Следовательно, не проводи мы парад на День Победы, великий праздник, – всё равно солнечный выходной тысячи минчан провели бы на улице. А на торжествах так и вовсе будет усиленный эпидемиологический контроль. Единственное «но» – ветераны. 

А вот ветеранов Вооружённых сил, которые и моложе, и покрепче, уговорить не удалось – они категорически отказались пропускать парад, с улыбкой добавляет Александр Лукашенко. Всё же в Беларуси самая стойкая память, когда речь заходит о благодарности героям Великой Отечественной. 

Решение проводить парад, конечно, поддержали не все в Беларуси, честно говорит Президент. Но после всей коронавирусной шумихи, ещё раз повторяет Александр Лукашенко, с людьми обсудят, что это было и почему. Наша страна ведь не только адекватно реагирует на внезапную угрозу, но и думает о будущем. 

Чтобы не сложилось впечатление, что говорили президенты только о Минске – конечно, обсуждали и планы Молдовы на 9 Мая. В основном, стратегия Кишинёва такая же, как и у нас. За небольшим исключением. 

Но при этом, добавляет Игорь Додон, молдаване также побывали в гостях у каждого ветерана, соблюдая повышенные меры осторожности. И здесь лидеры стран заговорили в целом о коронавирусе. 

Александр Лукашенко продолжил, а Игорь Додон согласился – Беларусь и сохранила систему инфекционных больниц со времён Советского союза, и уже проходила и птичий грипп, и свиной, и атипичную пневмонию. Это опыт, который вместе с обучением наших специалистов, дал возможность избежать наихудшего сценария. И при всей открытости Беларуси (чего нет практически нигде в мире) – у нас нормальная и контролируемая обстановка. 

Додон, конечно, с этим не спорит, но Александр Лукашенко продолжил разбивать мнения скептиков цифрами: в 2009-ом ведь, во время пандемии свиного гриппа, ситуация в мире была куда хуже – но такого фейкового психоза в СМИ и интернете не было. Или вот Беларусь: 25 тысяч умирает от сердечно-сосудистых болезней – с большего всем всё равно, это ведь не кликабельные заголовки. А коронавирус – тема модная. Увы, настолько, что даже некоторые президенты побаиваются. 

Александр Лукашенко коллегу заверил – ждёт в гости не только на заседание Высшего Евразийского экономического совета, но и в любое время. Ведь между официальными Минском и Кишинёвом в последние годы в целом налажено особо крепкое сотрудничество на высшем уровне. Игорь Додон, правда, обмолвился – много дел: коронавирус, затем неизбежны экономические сложности, а осенью в Молдове президентские выборы. 

Белорусы, добавляет Александр Лукашенко, будут всегда рядом и сделают всё, что смогут: как только снимутся ограничения – готовы ехать, лететь и торговать. Возврат к прежнему уровню двусторонних экономических контактов после коронавируса будет важным и для Минска, и особенно для Кишинёва. 

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Юбилей Великой Победы, пандемия коронавируса, предстоящий саммит ЕАЭС стали основными темами и в переговорах Александра Лукашенко с Игорем Додоном. Лидеры...
 
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