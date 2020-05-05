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Лукашенко уверен: парад не скажется на здоровье людей
05.05.2020 12:04 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
В период пандемии коронавируса проведение праздничного парада ко дню победы не повлияет на здоровье людей.
Об этом сообщил Алекандр Лукашенко во время разговора с президентом Молдовы Игорем Додоном 4 мая,
По словам президента, мероприятия по случаю Дня Победы начали готовить еще в прошлом году. Шествие не отменяется, однако ветеранов на парад не повезут.
«Мы изучали много вариантов. Но я пришел после изучения всей информации к такому выводу, что мы не можем отменить ни одно из этих мероприятий. Мы ни одного мероприятия не отменяем. Но, естественно, с учетом обстановки очень строго подходим к проведению этих мероприятий», - отметил Лукашенко.
Он уверен, что «и без настойчивых приглашений, как обычно бывает, людей много будет в Минске».
«И у нас нет оснований отменить сегодня парад Победы. Я уверен, мы достойно его проведем. И абсолютно убежден, что это никак не повлияет на здоровье наших людей», - сказал в ходе разговора с Додоном президент.
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В период пандемии коронавируса проведение праздничного парада ко дню победы не повлияет на здоровье людей. Об этом сообщил Алекандр Лукашенко во время разговора с...
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