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Лукашенко уверен: парад не скажется на здоровье людей

05.05.2020 12:04 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В период пандемии коронавируса проведение праздничного парада ко дню победы не повлияет на здоровье людей.

Об этом сообщил Алекандр Лукашенко во время разговора с президентом Молдовы Игорем Додоном 4 мая, передает пресс-служба главы государства.

По словам президента, мероприятия по случаю Дня Победы начали готовить еще в прошлом году. Шествие не отменяется, однако ветеранов на парад не повезут.

«Мы изучали много вариантов. Но я пришел после изучения всей информации к такому выводу, что мы не можем отменить ни одно из этих мероприятий. Мы ни одного мероприятия не отменяем. Но, естественно, с учетом обстановки очень строго подходим к проведению этих мероприятий», - отметил Лукашенко.

Он уверен, что «и без настойчивых приглашений, как обычно бывает, людей много будет в Минске».

«И у нас нет оснований отменить сегодня парад Победы. Я уверен, мы достойно его проведем. И абсолютно убежден, что это никак не повлияет на здоровье наших людей», - сказал в ходе разговора с Додоном президент. 

5 мая официальный представитель организации в Беларуси Батыр Бердыклычев заявил, что в организации обеспокоены возможными негативными последствиями военного парада в Минске.

В ООН ранее также уверены, что для Беларуси настало время незамедлительных и масштабных мер по ужесточению физического дистанцирования.

Эпидемиологическая обстановка в Беларуси позволяет вооруженным силам провести военный парад к 75-летию победы в Великой отечественной войне, заявили в Минобороны. В стране катастрофы нет, и парад Победы состоится, считает Лукашенко. В свою очередь ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи (Москва) Виктор Ларичев заявил, что белорусов нужно отговорить от парада.

Каждые сутки в Беларуси, только по данным Минздрава, прибавляется от 800 новых случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на 4 мая – 784 новых случаев заражения и 4 новых смерти. Президент заявляет, что от коронавируса в стране никто не умирает - умирают от хронических болезней. На совещании 3 мая он заявил, что в Беларуси катастрофы нет и запрещать парад Победы нельзя. Глава государства называет ситуацию в Беларуси «коронапсихозом» и считает, что от паники люди страдают больше, чем от COVID-19. 

 
Теги: Минск
 
 
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В период пандемии коронавируса проведение праздничного парада ко дню победы не повлияет на здоровье людей. Об этом сообщил Алекандр Лукашенко во время разговора с...
 
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