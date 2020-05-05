Одному скучно? Лукашенко зовет всех на парад Победы в коронавирусный Минск

Такое приглашение он озвучил сегодня во время общения с представителями СМИ.

цитирует Лукашенко БелТА. "Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск", -Лукашенко БелТА.













На данный момент в Беларуси уже 17,5 тысяч выявленных зараженных коронавирусом. Их количество стремительно растет - примерно около тысячи новых случаев в день.





Из-за отсутствия каких-либо карантинных мероприятий Беларусь уже лидер в Европе и один из лидеров в мире по ежедневному приросту заболевших на миллион человек.



