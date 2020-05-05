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Одному скучно? Лукашенко зовет всех на парад Победы в коронавирусный Минск
05.05.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко зовет глав других государств приехать в Минск на парад 9 мая.
Такое приглашение он озвучил сегодня во время общения с представителями СМИ.
"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск", -
На данный момент в Беларуси уже 17,5 тысяч выявленных зараженных коронавирусом. Их количество стремительно растет - примерно около тысячи новых случаев в день.
Из-за отсутствия каких-либо карантинных мероприятий Беларусь уже лидер в Европе и один из лидеров в мире по ежедневному приросту заболевших на миллион человек.
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Александр Лукашенко зовет глав других государств приехать в Минск на парад 9 мая.
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