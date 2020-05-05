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Советник правительства Швеции назвал две меры по борьбе с вирусом: мытье рук и социальная дистанция

05.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В своей стратегии по борьбе с коронавирусом шведские власти опирались только на те меры, польза которых имеет научное обоснование. Об этом в интервью РБК заявил советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке.

Советник правительства Швеции назвал две меры по борьбе с вирусом: мытье рук и социальная дистанция

«На наш взгляд, таких мер всего две. Во-первых, нужно мыть руки, о чем мы знали уже 150 лет. Во-вторых, следует соблюдать социальную дистанцию, то есть не подходить слишком близко к другим людям», — сказал он.

Швеция продемонстрировала нестандартный подход к борьбе с коронавирусом, отказавшись вводить жесткие ограничения. В стране открыты общественные места, кафе, начальные школы, детские сады, работает общественный транспорт. Мораторий введен только на собрание более 50 людей в одном месте, а ученики старших классов и студенты вузов переведены на онлайн-обучение.

Правительство рекомендует гражданам соблюдать социальную дистанцию, по возможности работать из дома и избегать контакта с пожилыми. «Это важное правило: если вы проснулись с утра и у вас появились какие-то симптомы болезни, то нужно оставаться дома», — предупреждает Юхан Гизеке.

По его мнению, преимущество остальных строгих мер в борьбе с вирусом не очевидно. В частности, Швеция не считает нужным ужесточать пограничный контроль, так как каждая страна имеет растущие очаги вируса, а поэтому беспокоиться об импорте болезни из-за рубежа смысла нет. «Закрытие границ — это бесполезное занятие. Закрытие школ, вероятно, вообще не влечет за собой никаких последствий. Запретить людям выходить на улицу? Это глупость, у таких запретов не существует научных обоснований», — полагает эпидемиолог.

Система здравоохранения Швеции справляется с повышенной нагрузкой из-за вируса, а в отделениях интенсивной терапии остается около 10% незанятых коек, рассказал Юхан Гизеке. Имея такой запас прочности, в стране не собираются вводить дополнительные ограничения. «Скорее наоборот», — сказал эпидемиолог, отвечая на вопрос о намерениях властей ужесточать правила карантина.

По словам эксперта, проблема остальных стран в том, что принятые там ограничения когда-нибудь придется снимать. «Нельзя сидеть в карантине вечно. Когда это случится, темпы заражений подскочат», — сказал Юхан Гизеке. «Все, что делает жесткий карантин, — это откладывает решение проблемы, которая перед вами стоит. Но эта проблема по-прежнему остается актуальной через пару месяцев», — убежден специалист.

Источник: БелТА

 
 
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В своей стратегии по борьбе с коронавирусом шведские власти опирались только на те меры, польза которых имеет научное обоснование. Об
 
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