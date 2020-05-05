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Юрий Моисевич: «Может, чемпионат Беларуси по футболу – маленький лучик света, который дает людям оптимизм, что жизнь продолжается»

05.05.2020 20:34 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич рассказал о летнем чемпионате страны.

«Мы лишились международных соревнований, включая зимний чемпионат мира, Олимпийские игры. Пока приняли решение продолжать подготовку. Где-то в сроки Олимпийских игр, как мы предполагаем, хотим провести чемпионат Беларуси. То, что планировали пик формы, выплеснуть результаты. Проверить себя. Подготовка ведь шла, ее никто не отменял. Чемпионат Беларуси планируем на стадионе «Динамо» в начале августа. Он показал себя во всем блеске в прошлом году.

Как отношусь к тому, что футбольный чемпионат продолжается? Сами понимаете, что такое все остановить. Это легко говорить. Включаешь телевизор, «Беларусь 5», крутят то, что уже было. Впечатление, что жизнь дальше не идет. Может, и права АБФФ, что так делает. Главное, чтобы это не отразилось на массовом заболевании людей. Естественно, меры предосторожности есть. Может, чемпионат Беларуси по футболу – маленький лучик света, который дает людям оптимизм, что жизнь продолжается», – сказал Моисевич.

Беларусь входит в топ-20 стран в мире по темпам распространения коронавируса за последние две недели и продолжает футбольный чемпионат

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Главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич рассказал о летнем чемпионате страны.
 
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