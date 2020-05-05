Заплатят ли работникам поликлиник и водителям больниц? Кто получит надбавки за работу с COVID-I9

Источник материала: Tut.by

Президент подписал указ № 1З1 «О материальном стимулировании работников здравоохранения», где прописано какие надбавки положены медработникам за работу, связанную с инфекциями, в частности с COVID-I9. Министерство здравоохранения дало разъяснения по документу, однако у некоторых медиков все же остались вопросы, как же правильно устанавливать работникам эти надбавки. Минздрав еще раз пояснило медучреждениям (копия письмо есть в распоряжении редакции), как правильно применять документ.

1. Я водитель в больнице, перевожу материал, в том числе и инфицированный коронавирусом, между лабораториями. Можно ли мою работу считать связанной с инфекциями и будет ли мне начисляться какая-то надбавка? Структурные подразделения и должности работников, которые дают право на начисление ежемесячной надбавки определяет комиссия по премированию, установлению стимулирующих и компенсирующих выплат на основании документации, которая подтверждает работу в условиях, связанных с инфекциями. Если есть основания, работникам отдела эпидемиологии, водителям и другим работникам устанавливаются надбавки.

2. Наше отделение перепрофилировали в пульманологию и привозят сюда в том числе и больных с COVID-I9. Положены ли нам надбавки? Указом не определено, что надбавка устанавливается только работникам инфекционных отделений. Поэтому всем работникам, которые оказывают медицинскую помощь больным с диагнозом COVID-l9, в том числе в палатах пульмонологических отделений также положена надбавка.

3. Положена ли надбавка медработникам из поликлиник, ведь пациенты с COVID-l9 приходят на прием и к узким специалистам, обращаются в регистратуру? Надбавка устанавливается всем работникам амбулаторно-поликлинических организаций и их структурных подразделений, которые оказывают помощь пациентам с инфекциями, а также тем, кого относят к контактам первого уровня. Решение об установлении надбавки принимает руководитель организации с учетом мнения комиссии по определению условий оплаты труда и установлению стимулирующих и компенсирующих выплат исходя из сложившейся ситуации в конкретном медучреждении.

4. Если врача или другого медработника временно перевели в другую больницу для работы с пациентами с COVID-l9, как ему установят надбавку и установят ли? Да, такому работнику тоже положена надбавка. По Трудовому кодексу Беларуси, если работника временно переводят к другому нанимателю, платить ему должен тот, с кем у него заключен трудовой контракт. Работнику должны оплачивать выполненную работу на новом месте, но заработок не должен быть ниже среднего на прежнем месте работы. С места, куда перевели работника, должен предоставляться табель работы с подтверждением того, что он оказывает помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. На основании этого ему должна быть установлена надбавка.

5. Наша больница не занимается лечением пациентов с COVID-l9. Однако к нам поступают больные с пневмонией, у которых, к примеру, через день подтверждается коронавирус и их переводят в областную. Но ведь и врачи скорой, и рентгенолог, и пульмонолог хоть один день, но контактировали с инфицированным. Положена ли надбавка в таком случае и как ее будут начислять. Если у медработника был разовый контакт с инфицированным COVID-l9 пациентом, надбавка ему выплачивается за один рабочий день или смену по табелю, во время которой он контактировал с таким пациентом. Как пояснили в бухгалтерии одной из больниц, расчет надбавки в данном случае будет делаться из сумм, указанных в пункте указа 2.2., где говорится, что в организациях здравоохранения, которые оказывают медпомощь в стационаре, врачам-специалистам положена надбавка в 1500 рублей, медработникам со средним специальным медицинским образованием -1300 рублей, другим работникам здравоохранения — 900 рублей. Допустим медсестра отработала одну смену с зараженным коронавирусом. Одна смена — 7 часов. Норма рабочего времени в месяц — 158,5 часа, то есть за такое время ей устанавливается надбавка 1300 рублей. А за 7 часов сумма составит 57,41 рубля.

6. Если пациенту с COVID-19, лежащему в инфекционной больнице, потребовалась экстренная помощь, скажем, стоматолога. Какая надбавка положена врачу в таком случае? В данной ситуации медику будет установлена надбавка как и в предыдущем случае — за рабочий день или смену по табелю, исходя из сумм надбавок, предусмотренных в пункте 2.1. указа президента № 131.

7. Можно ли приравнять работников, которые контролируют тех, кто прибыл в страну через санитарно-карантинные пункты и находится на самоизоляции, к работникам санитарно-карантинных пунктов? Положена ли им надбавка? Минздрав считает, что таких работников нужно приравнять к работникам санитарно-карантинных пунктов и выплачивать им надбавку за фактически отработанное время.

8. Зависит ли размер надбавки медработников от количества инфицированных COVID-l9 пациентов в отделении? Нет. Размер надбавки не зависит от количества пациентов с коронавирусом. Она устанавливается в зависимости от условий оказания медпомощи.

9. Входит ли надбавка, предусмотренная указом президента, в фонд заработной платы для начисления отпускных и больничных? Да, надбавка входит в фонд заработной платы.

10. В каком случае можно получить максимальную надбавку, предусмотренную в указе? В указе президента говорится, что на максимальную ежемесячную надбавку могут рассчитывать те медики, которые работают в отделениях анестезиологии и реанимации, лабораториях организаций здравоохранения, которые задействованы в исследованиях на вирусы, но при условии, что работники переведены на закрытый 3-сменный режим работы. Тогда ежемесячная надбавка врачам будет составлять 4 тысячи рублей, медработникам со средним специальным медобразованием — 3 тысячи рублей, а остальным работникам — 1,5 тысячи рублей. Минздрав уточняет, что закрытый трехсменный режим работы устанавливается только в исключительных случаях производственной необходимости — острая нехватка работников или исходя из эпидемиологической ситуации, на срок не меньше чем на 5 дней для отдельного работника. При закрытом трехсменном режиме продолжительность работы составляет не меньше 18 часов, то есть 3 смены по 6 часов с перерывами на отдых по 3 часа. После смены работник остается на территории места работы, где он может отдохнуть не меньше 8 часов. График работы при закрытом трехсменном режиме работы составляется с учетом чередования по сменам работников с соблюдением нормы рабочего времени, определенной законодательством для данной категории работников.