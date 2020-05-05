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63% игроков НХЛ готовы доиграть часть регулярного чемпионата и Кубок Стэнли, 12% – за отмену сезона
05.05.2020 20:40 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
The Athletic провел голосования среди игроков
В опросе учитывается мнение 57 хоккеистов из 22 клубов. 63,2% игроков готовы доиграть часть регулярного чемпионата и
24,6% выступили за то, чтобы возобновить сезон сразу с матчей плей-офф. 12,3% считают, что сезон нужно завершить досрочно.
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The Athletic провел голосования среди игроков НХЛ касательно вариантов продолжения сезона, остановленного из-за пандемии коронавируса.В опросе учитывается мнение 57...
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