Пентагон: власти США не знают, где именно появился коронавирус

Источник материала: Tut.by

Власти Соединенных Штатов не знают, где именно появился коронавирус нового типа. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли во вторник на брифинге в Пентагоне.



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«Свидетельства говорят о естественном [происхождении] вируса, что он не был создан человеком. Второй вопрос — было ли его распространение случайным, попал ли он в окружающую среду естественным образом или же это было сделано умышленно. У нас нет неоспоримых доказательств в пользу какой-либо [из этих точек зрения], свидетельства говорят о том, что это, вероятно, было непреднамеренно. Третий вопрос — место. Появился ли он из вирусологической лаборатории в Ухане или возник на рынке морепродуктов в Ухане, появился ли он где-то еще? <…> Мы не знаем», — сказал Милли.

«Это бы очень помогло, если бы власти Китая открыли доступ и позволили инспекторам и следователям попасть туда при полной прозрачности, чтобы мир мог знать настоящий источник этого», — добавил Милли.

Позиция США и Китая

Госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье заявил о наличии у Вашингтона доказательств того, что коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане. Помпео ответил утвердительно на вопрос о том, считает ли он, что вирус был создан искусственно. Госсекретарь также в очередной раз обвинил власти Китая в сокрытии части информации о распространении вируса.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью журналистам телеканала NBC выразил сожаление в связи с тем, что «некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая». Он подчеркнул, что Пекин «не скрывал какую-либо информацию» о коронавирусе.

В апреле официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию американского телеканала Fox News о том, что первым заразился коронавирусом некий сотрудник лаборатории в Ухане.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.