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В Таджикистане опровергли лечение Рахмона в Германии
06.05.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Информация об отъезде президента Таджикистана Эмомали Рахмона на лечение в Германию не соответствует действительности, заявил советник главы государства Абдуджабор Рахмонзода.
"В эти дни, когда необходимо объединиться вокруг правительства, чтобы совместно бороться против "чумы века" и победить, Шарофиддин Гадоев (представитель таджикской оппозиции в эмиграции) из-за рубежа распространяет ложь в соцсетях, якобы лидер нации президент страны болен и на самолете отправлен в Германию", - цитирует Интерфакс Рахмонзода.
Рахмон находится на своем рабочем месте, заверил советник главы таджикского государства.
"Должен внести ясность, что самолет Gulfstream G-III компании Phoenix Air, который упомянул Гадоев... прибыл в Душанбе по разрешению правительства Таджикистана 3 мая с грузом гуманитарной помощи из Германии в Таджикистан", - отмечается в сообщении таджикского информагентства "Ховар".
30 апреля Минздрав Таджикистана подтвердил первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 в стране, в минувший понедельник, 4 мая, официальные СМИ сообщили о 230 выявленных заражениях и трех скончавшихся с коронавирусом.
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Информация об отъезде президента Таджикистана Эмомали Рахмона на лечение в Германию не соответствует действительности, заявил советник главы государства...
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