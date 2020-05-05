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В Таджикистане опровергли лечение Рахмона в Германии

06.05.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Информация об отъезде президента Таджикистана Эмомали Рахмона на лечение в Германию не соответствует действительности, заявил советник главы государства Абдуджабор Рахмонзода.

"В эти дни, когда необходимо объединиться вокруг правительства, чтобы совместно бороться против "чумы века" и победить, Шарофиддин Гадоев (представитель таджикской оппозиции в эмиграции) из-за рубежа распространяет ложь в соцсетях, якобы лидер нации президент страны болен и на самолете отправлен в Германию", - цитирует Интерфакс Рахмонзода.

Рахмон находится на своем рабочем месте, заверил советник главы таджикского государства.

"Должен внести ясность, что самолет Gulfstream G-III компании Phoenix Air, который упомянул Гадоев... прибыл в Душанбе по разрешению правительства Таджикистана 3 мая с грузом гуманитарной помощи из Германии в Таджикистан", - отмечается в сообщении таджикского информагентства "Ховар".

30 апреля Минздрав Таджикистана подтвердил первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 в стране, в минувший понедельник, 4 мая, официальные СМИ сообщили о 230 выявленных заражениях и трех скончавшихся с коронавирусом.
 
 
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Информация об отъезде президента Таджикистана Эмомали Рахмона на лечение в Германию не соответствует действительности, заявил советник главы государства...
 
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