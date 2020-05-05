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Расследование журналистов: как при помощи одной авиакомпании COVID-19 разлетелся по Ближнему Востоку

06.05.2020 06:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Иранская авиакомпания Mahan Air, как следует из расследования Би-би-си, способствовала распространению COVID-19 на Ближнем Востоке, продолжив полеты, несмотря на то, что ряд стран запретили воздушное сообщение с Ираном.


Фото: BBC ARABIC

Арабская служба Би-би-си проанализировала полетные данные компании и связалась с источниками в Mahan Air, чтобы продемонстрировать, как авиакомпания, несмотря на государственный запрет на полеты, продолжала выполнять рейсы и в период с конца января по конец марта совершила сотни перелетов между Ираном, Ираком, Объединенными Арабскими Эмиратами и Сирией.

Все эти страны не могли не давать разрешение на посадку рейсов Mahan Air и делали это, несмотря на собственные запреты.

31 января Иран приостановил все рейсы в Китай и из Китая, а затем, в феврале и марте, ряд стран запретил рейсы из Ирана, когда Исламская Республика превратилась в очаг эпидемии коронавируса на Ближнем Востоке.

Mahan Air, однако, продолжила выполнять рейсы, что послужило поводом для обвинений в том, что авиакомпания ставит под угрозу здоровье пассажиров и экипажей. А когда экипажи стали выражать озабоченность по поводу того, что они могут заразить вирусом близких и разнести его по всей стране, их заставили замолчать, угрожая уголовным преследованием.

Сама компания Mahan Air не ответила на просьбу Би-би-си прокомментировать ситуацию.

Что представляет из себя Mahan Air?

Mahan Air — частная иранская авиакомпания. По данным самой авиакомпании, Mahan Air владеет 55 авиалайнерами и перевозит в среднем 5 млн пассажиров в год, выполняя рейсы в 66 пунктов назначения по всему миру.

Mahan Air связана с могущественным иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), крылом Вооруженных сил страны. В 2011 году США обвинили компанию в перевозке оружия и личного состава КСИР и наказали санкциями.

Эта компания также поддерживает операции Ирана в Сирии, Ливане и Ираке — странах, которые имеют связи с КСИР.

Игнорирование медицинских рекомендаций

На основе полетных данных и интервью с источниками в Ливане и Ираке Арабская служба Би-би-си смогла подтвердить, что первые инфицированные COVID-19 в этих странах прибыли туда рейсами Mahan Air.

19 февраля иранский студент прилетел рейсом W55062 компании Mahan Air из Тегерана в иракский Неджеф. 24 февраля он был зарегистрирован как первый официальный случай заражения COVID-19 в Ираке.

20 февраля гражданка Ливана, которая возвращалась из паломничества в Кум, вылетела из Тегерана в Ливан рейсом W5112 Mahan Air. На следующий день она была зарегистрирована как первая заболевшая вирусом в Ливане.

Mahan Air после этого продолжила выполнять авиарейсы.

Власти Ирака приостановили воздушное сообщение с Ираном 20 февраля. Би-би-си выяснила, однако, что после запрета и с разрешения иракского правительства было совершено еще по меньшей мере 15 рейсов. Многие перевозили паломников из Ирана в иракские святыни.

В заявлении Би-би-си правительство Ирака сообщило, что это были рейсы с целью репатриации и что они были одобрены Управлением гражданской авиации Ирака. Власти Ирака подчеркнули, что авиасообщение между Ираком и Ираном продолжится, однако иранским пассажирам будет запрещен въезд в Ирак.

Полеты во время пика эпидемии в Китае и Иране

Расследование Би-би-си показало, что во время пика эпидемии COVID-19 в Китае Mahan Air продолжала выполнять рейсы между Ираном и четырьмя крупнейшими городами Китая — Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу и Шэньчжэнем.

Это значит, что Иран должен был дать Mahan Air разрешение нарушить собственный запрет на авиасообщение с Китаем, введенный 31 января.

Mahan Airlines разместила в китайских соцсетях фотографии, рассказывающие о том, что шесть рейсов, выполненных в период с конца января по 20 апреля, перевозили гуманитарную помощь. Еще 4 рейса были, по определению авиакомпании, выполнены с целью эвакуации иранских граждан из Китая. Последний из таких полетов был совершен 5 февраля.

После дальнейшего анализа полетной информации и его сравнения с официальными заявлениями Mahan Air расследование Би-би-си показало, что, несмотря на иранский запрет на авиасообщение с Китаем, после этой даты было выполнено еще 157 рейсов.

Как свидетельствуют полетные данные, Mahan Air — единственная из авиакомпаний с 31 января по 20 апреля продолжала прямые рейсы между Ираном и Китаем.

Mahan Air также продолжала играть ключевую роль в перевозке пассажиров из Ирана в другие страны во время пика эпидемии в стране.

Сирия официально приостановила воздушное сообщение с Ираном 8 марта. Однако уже после запрета Mahan Air выполнила в Сирию еще 8 полетов.

Mahan Air также выполнила 37 рейсов в Дубай, 19 — в Турцию и еще 18 по другим направлениям, включая Малайзию и Таиланд.

В это же время рейсы в Иран и из Ирана выполняли и другие компании, но Mahan Air была единственной, занимавшейся перевозками в таких больших масштабах.

Сотрудникам заткнули рты

Би-би-си получила свидетельства того, что экипажи самолетов компании заставили молчать о той роли, которую компания играла в распространении вируса, хотя этот факт вызывал растущую тревогу.

К концу февраля, по данным хорошо информированных источников Mahan Air, более 50 членов экипажей Mahan Air проявляли признаки заражения коронавирусом. Сотрудники компании стали жаловаться в соцсетях, что им не дают специального защитного оборудования или одежды.

27 февраля работники компании впервые выступили открыто. В статье, опубликованной изданием Shargh Daily, они выразили озабоченность в связи с тем, что им не дают времени на самоизоляцию после полетов в Китай.

18 апреля 1300 сотрудников Mahan Air подписали открытое письмо с обвинениями компании в плохом управлении во время кризиса.

В этом письме, опубликованном в издании Avia News, говорилось также, что требования экипажей предоставить им средства индивидуальной защиты, рекомендованные Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), многократно игнорировались. При этом их самих обвиняли в заражении вирусом родных и близких и распространении инфекции в стране.

В распоряжение Би-би-си попала копия не подлежащего огласке договора, выданного сотрудникам Mahan Air, в котором им грозило уголовное преследование в случае, если они будут публично делиться своими опасениями.

Mahan Air и представители стран, позволявших компании выполнять рейсы вопреки запрету на авиасообщение с Ираном, отказали Би-би-си в комментариях.

 
 
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Арабская служба Би-би-си на основе полетной информации и интервью с источниками в Mahan Air показала, как эта компания нарушала запреты на полеты.
 
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