Лукашенко о коронавирусе, параде на День Победы и Telegram-каналах

Источник материала: ОНТ

Электрификация – тема для страны, конечно, важная, но на повестке и куда более острые вопросы. Грядущий парад в День Победы, реакция на него телеграмм-сообщества и не только, а также фейки вокруг белорусской стратегии борьбы с коронавирусом.





Президент сегодня ответил на эти не самые простые вопросы журналистов: откровенно и без купюр.

Подробности – в видеоинформации.

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