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Лукашенко о коронавирусе, параде на День Победы и Telegram-каналах
06.05.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Электрификация – тема для страны, конечно, важная, но на повестке и куда более острые вопросы. Грядущий парад в День Победы, реакция на него телеграмм-сообщества и не только, а также фейки вокруг белорусской стратегии борьбы с коронавирусом.
Президент сегодня ответил на эти не самые простые вопросы журналистов: откровенно и без купюр.
Подробности – в видеоинформации.
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Электрификация – тема для страны, конечно, важная, но на повестке и куда более острые вопросы. Грядущий парад в День Победы, реакция на него телеграмм-сообщества и...
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