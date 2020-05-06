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Лукашенко о коронавирусе, параде на День Победы и Telegram-каналах

06.05.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о коронавирусе, параде на День Победы и Telegram-каналах

Электрификация – тема для страны, конечно, важная, но на повестке и куда более острые вопросы. Грядущий парад в День Победы, реакция на него телеграмм-сообщества и не только, а также фейки вокруг белорусской стратегии борьбы с коронавирусом.   


Президент сегодня ответил на эти не самые простые вопросы журналистов: откровенно и без купюр. 

Подробности – в видеоинформации.

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Электрификация – тема для страны, конечно, важная, но на повестке и куда более острые вопросы. Грядущий парад в День Победы, реакция на него телеграмм-сообщества и...
 
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