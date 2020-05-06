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Рассказывать об источнике заражения, а также указывать контакты. Власти обновили правила самоизоляции

06.05.2020 06:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сроки пребывания в самоизоляции могут быть не только продлены, но и сокращены. Поставление правительства № 268 от 5 мая вносит изменения в правила об самоизоляции. Соответствующее постановление опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Главные изменения:

  • Теперь самоизоляции подлежат и дети до 10 лет, в случае, если они являются контактами 2-го уровня, у них есть один или несколько респираторных симптомов и они посещают сады или школы;
  • Зараженные COVID-19 обязаны проинформировать должностные лица, осуществляющие санитарный надзор, о возможном источнике своего заражения, а также представлять сведения о лицах, имевших с ними контакт, и о местах своего пребывания;
  • Зараженные коронавирусом и контакты 1-го уровня в обязательном порядке должны проходить медицинское освидетельствование;
  • Отныне сроки пребывания в самоизоляции могут быть не только продлены, но и сокращены по решению организации здравоохранения, осуществляющей медицинское наблюдение;
  • Пребывание несовершеннолетних по месту проживания обязаны обеспечивать их законные представители (родители, опекуны и т.д.).

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, ранее правительство определило, кто должен будет отправиться на самоизоляцию. В документе указаны правила, которые должен выполнять человек на самоизоляции. Нарушителям грозит штраф и ответственность, вплоть до уголовной.

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Сроки пребывания в самоизоляции могут быть не только продлены, но и сокращены. Поставление правительства № 268 от 5 мая вносит изменения в правила об самоизоляции.
 
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