|
Рассказывать об источнике заражения, а также указывать контакты. Власти обновили правила самоизоляции
06.05.2020 06:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сроки пребывания в самоизоляции могут быть не только продлены, но и сокращены. Поставление правительства № 268 от 5 мая вносит изменения в правила об самоизоляции. Соответствующее постановление
Главные изменения:
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Напомним, ранее правительство определило,
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассказывать об источнике заражения, а также указывать контакты. Власти обновили правила самоизоляции
Сроки пребывания в самоизоляции могут быть не только продлены, но и сокращены. Поставление правительства № 268 от 5 мая вносит изменения в правила об самоизоляции.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)