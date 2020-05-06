Почему в разгар эпидемии коронавируса снимают главврачей?

О назначение госпожи Шеменковой главрачом Новополоцкой ЦГБ сообщает сайт «Новополоцк Сегодня». По информации издания это назначение закреплено распоряжением Новополоцкого горисполкома.





До нового назначения Ирина Шеменкова работала заместителем главврача Новополоцкой центральной городской больницы по амбулаторно-поликлинической работе.





Прежний руководитель Новополоцкой больницы Сергей Некрасов был назначен на эту должность в 2011 году. В 2018 году он отметил 60-летие, сейчас доктору Некрасову 62 года.





С чем связана смена руководства медучреждения, а также судьба Некрасова не сообщается. Напомним, что в Новополоцке во время эпидемии коронавируса заболели 13 медиков.





Напомним, что на днях был снят с должности главный врач Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Сергей Лазарь, а еще ранее — начальник облздрава Юрий Деркач. Продолжится ли череда отставок высокопоставленных медиков?







