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В разгар эпидемии COVID-19 сменили главврача больницы в Новополоцке
06.05.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новополоцкой центральной городской больнице — новый главврач. Вместо Сергея Некрасова, который руководил медучреждением 9 лет, эту должность заняла его заместитель Ирина Шеменкова. Об этом
Ирина Шеменкова получила новое назначение 5 мая — по распоряжению городской власти. Почему сменилось руководство больницы, городская газета не сообщает.
Напомним, в Новополоцке коронавирусом
Новому главврачу — 50 лет. Карьеру Ирина Шеменкова начала карьеру в Полоцкой городской больнице, где работала терапевтом, радиологом. Затем заведовала здесь терапевтическим отделением, была замом заведующего по медчасти. В октябре 2018-го перешла в Новополоцкую центральную горбольницу — на должность заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе.
Больницей в Новополоцке ранее заведовал 62-летний Сергей Некрасов. Он пришел на эту должность в 2011 году.
Отставка Некрасова — уже третья по счету в среде высокого руководства в медицинских кругах на Витебщине.
Напомним, 30 апреля
Поменялся и начальник облздрава. Ранее им руководил Юрий Деркач — сенатор, доктор медицинских наук, профессор, уроженец Брестской области. С 7 апреля этот пост
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Вместо Сергея Некрасова, который руководил медучреждением 9 лет, эту должность заняла его заместитель Ирина Шеменкова.
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