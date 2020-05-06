В АПЛ задумались о сокращении продолжительности матчей

Об этом сообщает BBC Sport, передает "Лента.ру".





По словам функционера, он не может предсказать будущее, но нужно рассмотреть разные варианты: увеличение количества замен, сокращение времени матчей и проведение игр на нейтральных полях. При этом Тэйлор отметил, что решение о возобновлении чемпионата будет принято только после того, как все убедятся в собственной безопасности.









Розыгрыш АПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса в начале марта. В СМИ сообщалось о планах руководства лиги возобновить турнир в начале июня.





На момент остановки в первенстве Англии было сыграно 29 туров. Турнирную таблицу уверенно возглавляет "Ливерпуль", опережающий ближайшего преследователя — "Манчестер Сити" — на 25 очков.



