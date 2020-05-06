|
В АПЛ задумались о сокращении продолжительности матчей
06.05.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор рассказал о планах по возобновлению сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Об этом сообщает BBC Sport, передает "Лента.ру".
По словам функционера, он не может предсказать будущее, но нужно рассмотреть разные варианты: увеличение количества замен, сокращение времени матчей и проведение игр на нейтральных полях. При этом Тэйлор отметил, что решение о возобновлении чемпионата будет принято только после того, как все убедятся в собственной безопасности.
Розыгрыш АПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса в начале марта. В СМИ сообщалось о планах руководства лиги возобновить турнир в начале июня.
На момент остановки в первенстве Англии было сыграно 29 туров. Турнирную таблицу уверенно возглавляет "Ливерпуль", опережающий ближайшего преследователя — "Манчестер Сити" — на 25 очков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор рассказал о планах по возобновлению сезона в Английской премьер-лиге...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)