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В АПЛ задумались о сокращении продолжительности матчей

06.05.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор рассказал о планах по возобновлению сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Об этом сообщает BBC Sport, передает "Лента.ру".

По словам функционера, он не может предсказать будущее, но нужно рассмотреть разные варианты: увеличение количества замен, сокращение времени матчей и проведение игр на нейтральных полях. При этом Тэйлор отметил, что решение о возобновлении чемпионата будет принято только после того, как все убедятся в собственной безопасности.


Розыгрыш АПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса в начале марта. В СМИ сообщалось о планах руководства лиги возобновить турнир в начале июня.

На момент остановки в первенстве Англии было сыграно 29 туров. Турнирную таблицу уверенно возглавляет "Ливерпуль", опережающий ближайшего преследователя — "Манчестер Сити" — на 25 очков.
 
 
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Исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор рассказал о планах по возобновлению сезона в Английской премьер-лиге...
 
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