Как выбрать крредит для бизнеса и не прогореть

Источник материала: ProBusiness

Банковские условия и реальные ставки — это лишь часть сложной картины кредитования. Важно также учитывать юридические риски, о которых многие предприниматели часто не подозревают, что может привести к серьезным последствиям. Осознанный подход к кредитованию поможет избежать неприятных сюрпризов и обеспечить устойчивое развитие бизнеса. Получение кредита для бизнеса — это не просто «зайти в банк». Это управленческое решение, влияющее на оборотный капитал, структуру собственности и устойчивость компании. Ошибка на этом этапе может обойтись дороже самого кредита. Переговорам с банком следует подходить как к управляемому проекту, заранее понимая логику кредитора, свои красные линии и зону торга. Важно учитывать нюансы выбора кредита, правильно определить его вид и параметры, чтобы прийти в банк с четким запросом, что ускорит процесс оформления. Перед визитом в банк рекомендуется определиться с ключевыми пунктами запроса. «Про бизнес» вместе с финансовым консультантом бизнеса по вопросам сотрудничества с банками Вадимом Терешко и директором юридической компании «Экономические споры», рекомендованным арбитром Международного арбитражного суда при Белорусской торгово-промышленной палате, медиатором Сергеем Белявским, разобрался, что нужно знать перед тем, как взять в долг у банка.

Вадим Терешко

Финансовый консультант бизнеса по вопросам сотрудничества с банками

Сергей Белявский

Директор юридической компании «Экономические споры», рекомендованный арбитр Международного арбитражного суда при Белорусской торгово-промышленной палате

Сумма и цель кредита

При определении максимально доступной суммы кредита банки применяют индивидуальный подход, основываясь на общеустановленных стандартах. Для возобновляемой кредитной линии или овердрафта среднемесячная прибыль предыдущего отчетного периода должна покрывать процентные платежи. Для невозобновляемой кредитной линии или кредита с единовременной выдачей — и проценты, и основной долг.

— В некоторых случаях банки могут рассмотреть кредитование под будущие показатели прибыли, при этом потребуется бизнес-план или технико-экономическое обоснование, — рассказывает Вадим Терешко.

Основные цели кредита могут включать:

пополнение оборотных средств,

финансирование текущей деятельности,

инвестиционные цели (приобретение оборудования, транспорта или коммерческой недвижимости),

рефинансирование действующих кредитов на более выгодных условиях.

Вид кредита

Выбор вида кредита зависит от его цели. Для пополнения оборотных средств и текущей деятельности обычно используются следующие кредиты:

Овердрафт предоставляет максимально доступную сумму, определяемую как процент от среднемесячных поступлений выручки на расчетные счета в банкеза последние 3−6 месяцев. Плюсы этого вида кредита включают простоту оформления, возможную регистрацию без бухгалтерской отчетности и возможность получения в банке, не являющемся обслуживающим. Однако минусы заключаются в том, что сумма составляет лишь 30−50% от выручки и подвержена сезонности.

— Кроме того, существует обязательство по оборачиваемости от 30 до 60 дней, а также требования по ежемесячным зачислениям выручки на счет, что не всегда выполнимо из-за особенностей бизнеса, — продолжает финансовый консультант.

Возобновляемая кредитная линия (ВКЛ) позволяет получить сумму от 1 до 6 среднемесячных выручек. Плюсы включают значительное увеличение суммы кредита по сравнению с овердрафтом и квартальные требования по переводу оборотов для сохранения лимита. Минусы же связаны с аналогичной оборачиваемостью, что может достигать 180 дней, что требует от сезонного бизнеса учета своих особенностей при выборе.





Невозобновляемая кредитная линия (НВКЛ) определяет максимальную сумму как процент от годовой выручки. Плюсы этого кредита заключаются в возможности выбора траншей в течение до 3 месяцев и отсрочке по погашению основного долга, где платятся только проценты. Минусы связаны с кредитами в текущую деятельность, так как срок кредита, как правило, составляет до 3 лет, что требует тщательного расчета нагрузки на будущие платежи.

Кредит с единовременной выдачей предлагает сумму, аналогичную НВКЛ. Главный плюс — это возможная простота получения, однако вся сумма выбирается сразу, что требует немедленного начала погашения основной суммы и процентов со следующего месяца. Срок кредита в текущую деятельность — обычно до 3 лет, но один банк предлагает срок на 5 лет.

Для инвестиционного кредита доступны НВКЛ или кредит с единовременной выдачей сроком от 5 до 7 лет.

Кредит на рефинансирование действующих задолженностей может быть оформлен в любом виде, но чаще совпадает с рефинансируемым кредитом. Каждая ситуация индивидуальна и требует обсуждения.

График погашения и срок кредита

По словам специалиста, при кредитовании в виде овердрафта или ВКЛ важно подобрать подходящую оборачиваемость для бизнеса. При оформлении НВКЛ необходимо продумать количество месяцев выборки, чтобы комфортно освоить кредитные средства, учитывая, что чем больше срок выборки, тем меньше времени остается для погашения основного долга, что может перегрузить бизнес платежами.





Срок кредита также важен: кредиты для пополнения оборотных средств обычно предоставляются на срок до 3 лет, тогда как инвестиционные кредиты могут длиться до 7 лет. Кредиты на рефинансирование стараются предоставлять на срок, соответствующий ранее выданному кредиту в другом банке.

Валюта кредита: что стоит учитывать

Выбор валюты кредита зависит от наличия валютной выручки и готовности собственников принимать валютные риски. Доля кредитов в BYN растет уже несколько лет.

— Ранее валютные кредиты активно оформлялись в аренде, международных грузоперевозках и IT, но изменения в этих сферах повлияли на ситуацию. В арендном бизнесе арендодатели теперь не могут выставлять арендные платежи в валюте, а в международных перевозках и IT из-за санкций возникли проблемы с валютной выручкой и количеством заказов за границей, — добавляет Вадим Терешко.

Эти факторы способствовали уменьшению числа кредитов, оформляемых в USD и EUR.





Собственное участие в проекте

При оформлении кредитов для пополнения оборотных средств собственное участие клиента не требуется. Для рефинансирования ранее полученных кредитов достаточно погасить только начисленные проценты, в то время как основной долг будет покрыт новыми средствами.

В случае инвестиционного кредита собственное участие может составлять до 30% в зависимости от банка. Финансовый консультант отмечает, что текущий тренд инвестиционного кредитования предполагает минимальное собственное участие клиента, и кредиты можно получить без него при наличии отличных финансовых показателей.

Особое внимание следует уделить банкам с активными акциями для новых клиентов по кредитам, что свидетельствует о высокой вероятности получения кредита

Банк стремится заработать не только на процентах по кредиту, но и на других операциях клиента, таких как валютно-обменные услуги, международные платежи и эквайринг. Готовность проводить эти операции в кредитующем банке может повысить его лояльность при принятии решения о выдаче кредита.

— При выборе банка лучше начинать с обслуживающего, так как он знаком с операциями клиента. Однако стоит также изучить предложения других банков, чтобы не упустить более выгодные условия. Особое внимание следует уделить банкам с активными акциями для новых клиентов по кредитам, что свидетельствует о высокой вероятности получения кредита, — добавляет Вадим Терешко.

Важно знать о «микрокредитах», предоставляемых с упрощенной процедурой при задолженности не более 25 000 базовых величин, с максимальной суммой 1 050 000 BYN. Преимущества включают упрощенное принятие решения, беззалоговое кредитование, быструю обработку заявок и минимальный пакет документов.





Процентные ставки по кредитам

При выборе кредита для бизнеса важно внимательно изучить процентные ставки. Они могут быть фиксированными или переменными. Переменные ставки могут включать РВСР (расчетные величины стандартного риска), ставку рефинансирования плюс процент, или ставку кредита овернайт с добавлением процентов.

На ноябрь НБРБ установил следующие ограничения по процентным ставкам. Для новых кредитов юридическим лицам на срок до 3 лет (за исключением льготных) РВСР составляет 13,13% (для текущей деятельности), а для кредитов на срок более 3 лет — 12% (для инвестиционных кредитов).

— Особенно следует отметить, что сейчас многие кредиты доступны для оформления онлайн без дополнительного пакета документов, что обеспечивает скорость и простоту процесса. При этом важно учитывать, что на вероятность получения кредита влияют не только финансовые показатели бухгалтерской отчетности, но и другие факторы, — рассказывает финансовый консультант.

Начать можно с оформления небольших сумм для формирования положительной кредитной истории

Процесс кредитования часто включает несколько этапов. Начать можно с оформления небольших сумм для формирования положительной кредитной истории, прежде чем обращаться за большими суммами.

Кредитный договор — это лишь вершина айсберга. Также подписываются залоговые договоры и соглашения о цессии, что дает банку право управлять заемщиком. Ковенанты (обязательные части сделок финансирования — прим.) могут требовать поддержания финансовых показателей и привести к немедленному возврату кредита при «событии дефолта», которое может охватывать широкий спектр ситуаций. Для выявления подобных рисков необходимо проконсультироваться с юристом.





Если в качестве залога используется недвижимость, ее продажа для погашения кредита потребует согласия банка

Залог становится надежной подушкой безопасности для банка, но также представляет собой риск для клиента. Если в качестве залога используется недвижимость, ее продажа для погашения кредита потребует согласия банка. Этот процесс может стать источником конфликтов и осложнений, что требует внимательного подхода.

— Важно помнить, что залог является не только обеспечением для банка, но и потенциальной ловушкой для заемщика. Прежде, чем подписывать залоговые документы, следует внимательно изучить все условия и ограничения, связанные с продажей залогового имущества, поэтому лучше проконсультироваться со специалистом, — считает юрист Сергей Белявский.

Личные поручительства создают ответственность для собственника, позволяя банку взыскивать долги с личного имущества. Условия юрисдикции спора могут быть ограничительными, что ставит заемщика под давление.

Цессия (это уступка одним лицом своих прав другому лицу — прим.) прав требования позволяет банку забирать ключевые денежные потоки, создавая риск стратегической зависимости для заемщика. В этом случае критически важно юридически зафиксировать, какие именно потоки отходят в залог, чтобы избежать ситуаций, когда банк может напрямую взыскивать деньги клиентов, минуя заемщика.

— Необходимо внимательно подойти к условиям цессии, чтобы четко понимать, какие права передаются и как это может повлиять на операционную деятельность бизнеса. Консультация с юристом поможет определить потенциальные риски и выработать стратегии по управлению денежными потоками, обеспечивая защиту интересов компании в долгосрочной перспективе, — добавляет юрист.





Снижение ставки на полпроцента может оказаться невыгодным из-за жестких условий о досрочном возврате кредита или поручительства

Стандартные формы для банка могут стать точкой невозврата для бизнеса. Экономия на юридическом сопровождении часто приводит к дорогостоящим последствиям. Грамотный юрист предвидит риски, связанные с принудительным взысканием и личной ответственностью собственника.

Банк оценивает заемщика не только по цифрам, но и по управляемости риска: прозрачности структуры и дисциплине отчетности. Заемщик должен учитывать не только ставку, но и юридическую конструкцию, в которой ему предстоит находиться. Снижение ставки на полпроцента может оказаться невыгодным из-за жестких условий о досрочном возврате кредита или поручительства.

Стоит отметить, что каждый банк, стремясь привлечь клиента, может индивидуально рассмотреть основные параметры кредита, поэтому бизнесу важно поддерживать диалог с банком.