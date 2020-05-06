Египет открывает внутренний туризм с 15 мая

Источник материала: ОНТ

С 15 мая в курортных зонах Египта будет возобновлена работа отелей. Пока что это коснется только внутреннего туризма, информирует ТАСС со ссылкой на Al Ahram.

Загрузка гостиниц на первом этапе будет на уровне 25%. К началу июня она увеличится до 50%. Уточняется, что на увеличение численности гостей смогут рассчитывать только те отели, которые будут неукоснительно следовать всем рекомендациям и предписаниям. Нарушители могут лишиться лицензий.

Управляющие и владельцы отелей обязаны организовать в заведениях тщательную ежедневную уборку с дезинфекцией, во всех номерах должна проводиться санитарная обработка, матрасы и текстиль должны глубоко прорабатываться после выезда постояльцев. Заселение может производиться онлайн или стандартным методом, но в последнем случае письменные принадлежности могут использоваться только один раз с последующей утилизацией.

В бассейнах увеличат температуру воды. В отелях должен постоянно находиться врач. Персонал заведений обязан носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Также обязательно регулярное тестирование работников на коронавирус.

Расстояние между столиками в кафе и ресторанах будет увеличено до 1,5 метров. За одним столом при этом рекомендуется размещать не более двух посетителей, но для семейных столов допустимо присутствие до шести гостей. Шведский стол отменили, а работа кухни перестроена на обслуживание по меню с предзаказом.

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