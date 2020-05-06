ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Египет открывает внутренний туризм с 15 мая

06.05.2020 09:19 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Египет открывает внутренний туризм с 15 мая

С 15 мая в курортных зонах Египта будет возобновлена работа отелей. Пока что это коснется только внутреннего туризма, информирует ТАСС со ссылкой на Al Ahram.

Загрузка гостиниц на первом этапе будет на уровне 25%. К началу июня она увеличится до 50%. Уточняется, что на увеличение численности гостей смогут рассчитывать только те отели, которые будут неукоснительно следовать всем рекомендациям и предписаниям. Нарушители могут лишиться лицензий.

Управляющие и владельцы отелей обязаны организовать в заведениях тщательную ежедневную уборку с дезинфекцией, во всех номерах должна проводиться санитарная обработка, матрасы и текстиль должны глубоко прорабатываться после выезда постояльцев. Заселение может производиться онлайн или стандартным методом, но в последнем случае письменные принадлежности могут использоваться только один раз с последующей утилизацией.

В бассейнах увеличат температуру воды. В отелях должен постоянно находиться врач. Персонал заведений обязан носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Также обязательно регулярное тестирование работников на коронавирус.

Расстояние между столиками в кафе и ресторанах будет увеличено до 1,5 метров. За одним столом при этом рекомендуется размещать не более двух посетителей, но для семейных столов допустимо присутствие до шести гостей. Шведский стол отменили, а работа кухни перестроена на обслуживание по меню с предзаказом.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 15 мая в курортных зонах Египта будет возобновлена работа отелей. Пока что это коснется только внутреннего туризма, информирует ТАСС со ссылкой на Al Ahram. Загрузка...
 
Новости дня
Новости
 
Политолог: «Система может провести выборы вообще без избирателей»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.05.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика