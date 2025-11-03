|
Важнее не то, что на виду, а то, что в стенах. Дизайнер показала свою квартиру в Новой Боровой
03.11.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Своя квартира – это не просто квадратные метры, где ты спишь, ужинаешь и хранишь одежду. Жилье тоже можно назвать зеркалом души хозяина.
У Дианы большая семья: муж, трое сыновей и столько же котов. Ее дом в квартале «Нескучный сад» в Новой Боровой построили в 2021 году. Она много лет мечтала переехать в этот микрорайон — и вот случилось.
— До этого мы жили в Малиновке, Сухарево и Центральном районе. На Новую Боровую обратила внимание не случайно. Так как я мама, мне важно, чтобы дети жили в безопасности. Наличие обустроенных закрытых дворов очень подкупало.
Квартиру семья выбрала на первом этаже. Скажем так, в обществе первые и последние уровни недолюбливают. Диана же, наоборот, была нацелена именно на такое расположение.
— Ребенок может спокойно дойти домой, не нужно переживать за лифты, открытые окна. Если что-то дети забывают взять, передаю через окно. Я надеялась найти квартиру с террасой, но достался балкон с просторным подвалом. Очень полезное место, знаете ли, — улыбается мама. – Во время ремонта такая прописка сэкономила нам немало денег, так как за доставку на первый этаж не берется доплата. Конечно, минусы тоже есть. Мы у всех на виду, еще и окна в пол. Нужно искать дополнительные методы защиты квартиры: сигнализацию устанавливать, подключать камеры. Все жители идут домой через первый этаж, поэтому некоторые могут испытывать дискомфорт от шума, но от него нас защищают тамбур и хорошая входная дверь.
Вообще, застройщик сперва задумал 90-метровую квартиру как трехкомнатную, но Диана – дизайнер, поэтому с легкостью выделила тут три изолированные комнаты и кухню-гостиную. Большим преимуществом она называет наличие трех санузлов.
— Мне было важно не задавить пространство, а дать воздуха. Для этого лучше всего подходят светлые, белые и бежевые оттенки. Кухню сделала белой, чтобы максимально смягчить обилие шкафчиков. Но тут тоже важно не переборщить, не превратить квартиру в безликое пространство. Я добавляла акценты, выбирая яркую мебель, плитку и текстиль. Самое большое количество цветов сконцентрировано в детской. Все-таки у детей другое восприятие мира, нужно помогать им развиваться, а не подавлять воображение однотонными стенами.
Ремонт квартиры занял всего полтора месяца. По словам Дианы, всё старались делать со вкусом, но максимально бюджетно. В итоге сумма вышла серьезной – 112 тысяч долларов за квартиру и еще 50 тысяч долларов на ремонт. По смете самыми дорогими стали кухня – 4,5 тысячи долларов и санузлы – до 12 тысячи долларов (все расчеты – в эквиваленте).
— Ладно, это был единственный раз, когда я огорчилась наличию трех санузлов, - смеется хозяйка квартиры.
«Совмещенная кухня — это коммуникация с семьей»
Кухня была совмещена с гостиной по проекту девелопера. Диана таким решением осталась довольна.
— Скажу честно, в изолированных кухнях я чувствовала себя несчастной. Для меня была карой готовить. Я не понимала, почему вся семья где-то в зале сидит, а я в одиночестве провожу время. Совмещенная кухня – это коммуникация с семьей. Мы вместе готовим, общаемся, смотрим телевизор. Многие боятся запахов, но хорошая вентиляция на раз решает эту проблему.
Продумать места хранения в кухне – та еще задачка. Дизайнер говорит, что перед заказом кухни, нужно было принять во внимание несколько факторов:
— Я не планировала вешать шторы, поэтому довела гарнитур до самой стены. Тут же столкнулась с тем, что рядом стоят батарее. Чтобы их не переносить, придумала другой размер ящиков, которые с ними соприкасаются. Там я храню корм для котов, предметы для запекания, ниже – противни и большую посуду, — показывает зону готовки женщина. – Также высоту рабочей зону всегда делают 85 см, но ее нужно подбирать исключительно по росту клиента. Мне бы подошла и стандартная высота, но мужу нет, поэтому у меня 92 см от пола. Верхние шкафы, опять же, принято делать на расстоянии в 60 см, но у меня – 52 см с учетом моего роста.
В этой квартире реализована мечта многих — эдакой границе между кухней и гостиной служит остров. За ним семья и готовит, и ест, а со стороны кухни есть ящики, где стоит крупная техника.
- Размеры общей комнаты позволяли поставить еще и обеденный стол. Если бы площадь была чуть меньше, то остановилась бы только на острове. На мой взгляд, он более удобный. Подойдет и для семьей с маленькими детьми, нужно лишь купить стул, где регулируется высота.
При этом именно столовая стала местом для семейных ритуалов. Здесь всегда красиво: красочные салфетки, стоят подсвечники, лежит тематическая дорожка. Рядом расположилась витрина с посудой. Диана — фанатка сервировки, поэтому каждый раз всё выглядит по-особенному.
- Дети тоже получают от всего этого удовольствие. Они украшают стол, выбирают себе приборы. Наши пятничные ужины и субботние завтраки – традиция, которую все ждут с нетерпением.
«В новостройке лучше клеить обои»
На хозяйскую спальню было выделено почти 16 квадратных метров, что позволило обустроить небольшую гардеробную.
Теперь комната вмещает кровать размером 180 на 200 см, комод и консоль. Для прохода места хватает. Визуально расширяют пространство зеркала у кровати, помогает естественный свет, что попадает через застекленный в пол балкон.
Гардеробную Диана называет сердцем спальни.
- Захожу сюда и чувствую себя героиней сериала, Кэрри Брэдшоу, - показывает полки с яркими нарядами и цветными сумками женщина. – Вообще, гардеробная – это та еще математика. Размер полок должен вмещать два ряда одежды, лучше установить штанги и для платьев, и для костюмов, рубашек. Всем бы советовала делать полки закрытыми, чтобы меньше пыли попадало.
Напротив спальни находится кабинет. Его теперь занимает старший сын Дианы. Детскую комнату получилось изолировать, отобрав часть квадратов у кухни-гостиной. На нее было рассчитано 45 квадратов.
- Так как двоим детям 3 и 6 лет, считаю, что в их комнате допустимо всё. Выбрали отдельные кровати, чтобы у детей был свой уголок. Здесь же есть место для подготовки к урокам. Комната получилась яркой, но им мало. Сыновьям кажется, что в домиках на обоях недостаточно деталей, поэтому не стесняются добавлять им реалистичности, - показывает рисунки Диана.
— Многие боятся заводить домашних животных, мол, могут повредить мебель. Но я крашу кровати и чиню стулья каждую неделю не из-за своих трех четвероногих. Ни одно животное никогда мне так ничего не портило в интерьере. А вот дети... — смеется мама. — Мои уж точно что-то откроют в этой жизни. Они уже знают, что клада в диване нет, в дверной коробке ничего не спрятано, да и потолок — не портал. Я безумно рада, что они любопытны, но это обходится дорого.
Диана считает, что интерьер живет 5 лет, поэтому с нетерпением ждет, когда комнату детей можно будет обновить.
— Дам совет: в новостройке лучше клеить обои. Дом дал усадку, на несущей стене в детской появилась трещина, обои это дело немного сдерживают и визуально закрывают.
Дианина планировка позволила гармонично вписать в прихожую встроенные шкафы. Зон для хранения много, ведь они идут до потолка. Здесь же отведено место для предметов уборки, например, вертикального пылесоса, стремянки.
«Запрещаю своим мужчинам сюда входить»
Самым любимым помещением Диана называет санузел, но только определенный.
- Напомню, их тут 3: один совмещенный, одна ванная и отдельный туалет. Первый я забрала себе, и запрещаю своим мужчинам сюда входить. Это место, где я отдыхаю душой утром и вечером.
Голубая плитка идеально сочетается с цветом древесины. На полочках стоят гели, скрабы, поблизости висят крючки с полотенцами – всё сделано с удобством. Приглушенный свет подвесных светильников создает другое настроение.
- Хоть отделка нескольких санузлов и требует больших финансовых вложений, для большой семьи они необходимы. Особенно, когда все с утра собираются в школу, сад.
Ремонт может вызвать головную боль количеством предстоящих работ. Порой не знаешь за что хвататься. В первую очередь Диана советует определиться с количеством мебели и ее расстановкой.
- Есть много бесплатных чертежных программ, которые помогут визуализировать пространство. В дальнейшем появляется понимание, где будут розетки, сколько требуется сценариев света. Повторюсь, что немало времени нужно уделить зонам хранения. Подумать, куда поставить стиральную машину, швабру, пылесос — в ванную или выделить в прихожей место под бытовой шкаф? Только после этого приступать к электрике и сантехнике.
Дизайнер отмечает, что обои и диван заменить легко, а вот технические моменты нет. Она считает, что лучшее вложение в ремонт – это не то, что на виду, а то, что в стенах.
- Сегодня вы не смотрите телевизор, а через год думаете, как его повесить у себя в спальне. Так случилось со мной. Если заранее не продумать этот момент, то появляются бесконечные удлинители и другой визуальный шум, который портит всю картинку.
Если не можете определиться с цветами, лучше выбрать что-то нейтральное, что не надоест, не выйдет из моды.
- Дом должен отражать вас, а не соответствовать чужим стандартам и вкусам. Это не просто квадратные метры. Это место, где рождаются воспоминания, растут дети, поэтому создавайте отдельный мир, который может быть действительно идеальным.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Своя квартира – это не просто квадратные метры, где ты спишь, ужинаешь и хранишь одежду. Жилье тоже можно назвать зеркалом души хозяина. Диана такая же светлая, как...
|
Архив (Новости Экономики)