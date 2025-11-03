Важнее не то, что на виду, а то, что в стенах. Дизайнер показала свою квартиру в Новой Боровой

«Совмещенная кухня — это коммуникация с семьей»

Кухня была совмещена с гостиной по проекту девелопера. Диана таким решением осталась довольна.

— Скажу честно, в изолированных кухнях я чувствовала себя несчастной. Для меня была карой готовить. Я не понимала, почему вся семья где-то в зале сидит, а я в одиночестве провожу время. Совмещенная кухня – это коммуникация с семьей. Мы вместе готовим, общаемся, смотрим телевизор. Многие боятся запахов, но хорошая вентиляция на раз решает эту проблему.

Продумать места хранения в кухне – та еще задачка. Дизайнер говорит, что перед заказом кухни, нужно было принять во внимание несколько факторов:

— Я не планировала вешать шторы, поэтому довела гарнитур до самой стены. Тут же столкнулась с тем, что рядом стоят батарее. Чтобы их не переносить, придумала другой размер ящиков, которые с ними соприкасаются. Там я храню корм для котов, предметы для запекания, ниже – противни и большую посуду, — показывает зону готовки женщина. – Также высоту рабочей зону всегда делают 85 см, но ее нужно подбирать исключительно по росту клиента. Мне бы подошла и стандартная высота, но мужу нет, поэтому у меня 92 см от пола. Верхние шкафы, опять же, принято делать на расстоянии в 60 см, но у меня – 52 см с учетом моего роста.