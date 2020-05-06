Источник материала: Новости Волковыска

Гродненская область проходит пик заболеваемости коронавирусом, выход на плато прогнозируется на следующей неделе, сообщил заместитель председателя облисполкома Виктор Пранюк.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 412 случаев. Однако область готова принять куда больше пациентов: в медицинских учреждениях развернуто 9000 мест. Благодаря принятым мерам удалось оттянуть пик заболеваемости к весне, чтобы пациенты с коронавирусом не попали в общий поток с пациентами, у которых обычные ОРВИ.

– По прогнозам, к середине этой недели область выйдет на пик заболеваемости COVID-19. Со следующей недели наступит «фаза плато» – количество заболевших перестанет увеличиваться, а выздоровевших станет куда больше. По данным на 5 мая, из медицинских учреждений области выписали уже 142 человека, переболевших коронавирусом, – сообщил Виктор Пранюк.

Для лучшей диагностики в Гродно работают уже четыре лаборатории, исследующие биоматериалы на наличие COVID-19. Это лаборатории на базе областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, областной инфекционной больницы, областного клинического кожно-венерологического диспансера, а также недавно открывшаяся лаборатория в университетской клинике.

Все переболевшие коронавирусом могут в центре трансфузиологии сдать плазму крови, чтобы помочь пациентам, которые продолжают бороться с болезнью. 4 мая так поступили двое мужчин, став первыми донорами плазмы для больных COVID-19.