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Сенат Польши отклонил закон о проведении президентских выборов дистанционно

06.05.2020 15:32 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Польши. Сенат Польши отклонил закон о дистанционных президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, голосование назначено на 10 мая.

На фоне пандемии коронавируса ранее было принято решение провести выборы по почте. Соответствующий закон сейм страны одобрил еще в начале апреля. Теперь же документ возвращается на доработку.

Сенат Польши отклонил закон о проведении президентских выборов дистанционно

Если сенат не одобрит обновленный вариант законопроекта, его по итогу могут принять абсолютным большинством голосов сейма. На пост главы государства претендует шесть кандидатов. Среди них и действующий президент страны.

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Новости Польши. Сенат Польши отклонил закон о дистанционных президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, голосование назначено...
 
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