Сенат Польши отклонил закон о проведении президентских выборов дистанционно

Источник материала: СТВ

Новости Польши. Сенат Польши отклонил закон о дистанционных президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, голосование назначено на 10 мая.

На фоне пандемии коронавируса ранее было принято решение провести выборы по почте. Соответствующий закон сейм страны одобрил еще в начале апреля. Теперь же документ возвращается на доработку.





Если сенат не одобрит обновленный вариант законопроекта, его по итогу могут принять абсолютным большинством голосов сейма. На пост главы государства претендует шесть кандидатов. Среди них и действующий президент страны.