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Дмитрий Кравченко о коронавирусе: «Через это надо грамотно пройти. Самое главное, что паника не подымается. Это основное»
06.05.2020 15:22 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский хоккейный тренер Дмитрий Кравченко поделился мнением о ситуации с коронавирусом в Беларуси.
– Борьба с коронавирусом. Правильные ли шаги в этом направлении принимает наша страна?
– Не хочу обсуждать экономические моменты. Я могу рекомендовать что-то на уровне спорта или провести какие-то лекции. Вы знаете, самое главное, что паника не подымается. Это основное. А ситуация с коронавирусом… Через это надо пройти, грамотно пройти, – сказал Кравченко.
В Беларуси зарегистрировано 19255 (+905) случаев COVID-19. Умерли 112 пациентов.
В стране не введет карантин, будут проводится праздничные мероприятия и парад на День Победы 9 мая.
Также проходит футбольный чемпионат Беларуси во всех лигах. Зрителям не запрещено посещать стадионы, однако явка болельщиков значительно просела.
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Дмитрий Кравченко о коронавирусе: «Через это надо грамотно пройти. Самое главное, что паника не подымается. Это основное»
Белорусский хоккейный тренер Дмитрий Кравченко поделился мнением о ситуации с коронавирусом в Беларуси.
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