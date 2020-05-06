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Дмитрий Кравченко о коронавирусе: «Через это надо грамотно пройти. Самое главное, что паника не подымается. Это основное»

06.05.2020 15:22 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

 Белорусский хоккейный тренер Дмитрий Кравченко  поделился мнением о ситуации с коронавирусом в Беларуси.

– Борьба с коронавирусом. Правильные ли шаги в этом направлении принимает наша страна?

– Не хочу обсуждать экономические моменты. Я могу рекомендовать что-то на уровне спорта или провести какие-то лекции. Вы знаете, самое главное, что паника не подымается. Это основное.  А ситуация с коронавирусом…  Через это надо пройти, грамотно пройти, – сказал Кравченко.

В Беларуси зарегистрировано 19255 (+905) случаев COVID-19. Умерли 112 пациентов.

В стране не введет карантин, будут проводится праздничные мероприятия и парад на День Победы 9 мая.

Также проходит футбольный чемпионат Беларуси во всех лигах. Зрителям не запрещено посещать стадионы, однако явка болельщиков значительно просела.

 
 
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 Белорусский хоккейный тренер Дмитрий Кравченко поделился мнением о ситуации с коронавирусом в Беларуси.
 
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