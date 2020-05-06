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Как в России планируют выходить из карантина

06.05.2020 17:04 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В России предлагают выход из карантина в три этапа. Об этом 6 мая на совещании у президента Владимира Путина заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Напомним, ранее президент России поручил правительству к 5 мая подготовить рекомендации поэтапного выхода с 12 мая из карантина.


Фото: Reuters

Первый этап: разрешить занятия спортом на открытом воздухе.

— Будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций, — пояснила глава ведомства.

Второй этап: разрешить прогулки на улице с членами семьи, возобновить работу школ.

Третий этап: открыть парки, скверы, зоны отдыха.

Точные даты отмены ограничений не назвали. Попова заявила, что в каждом регионе будут принимать решение отдельно на основании следующих показателей: темпы прироста инфицированных, наличие свободных коек в больницах, охват тестирования. В ведомстве отметили, что при ухудшении эпидемиологической ситуации ограничительные меры могут вернуть.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 12 мая возобновят работу промышленные и строительные предприятия. На работу выйдут около 500 тысяч человек. При этом вывод сферы услуг из самоизоляции для Москвы, по словам Собянина, является преждевременным.

Напомним, 25 марта Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. 2 апреля он объявил о продлении такого режима до конца месяца, а позже — до 11 мая.

По последним данным, в России коронавирус подтвержден у 165 929 человек, умерли 1537 человек, выздоровели 21 327 человек.

 
 
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 12 мая возобновят работу промышленные и строительные предприятия.
 
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