Песков о разных мерах борьбы с COVID-19: «ситуация, доселе невиданная»

В России надеются, что разный подход стран к проблеме коронавируса не приведет к печальным последствиям.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС .

По словам Пескова, Беларусь и Россия по-разному борются с инфекцией. При этом Москва надеется, что ни в одной из стран такие подходы не станут причиной роста инфицированных.

«Конечно же, мы все обеспокоены этой ситуацией в целом и надеемся, что разные технологии, которые применяются, разная методика, на которую ориентируется Россия и Беларусь, в конечном итоге не приведет к какому-то взрывному росту количества инфицированных», – подчеркнул Песков.

В то же время он отметил, что опасения вызваны ситуацией в целом, а не чьим-либо конкретным подходом.

«Опасения абсолютно взаимные, потому что это ситуация, которая абсолютно нелинейная, экстраординарная и доселе невиданная», – резюмировал Песков.

Напомним, в России были приняты карантинные меры для недопущения распространения коронавируса. Так, парад ко Дню Победы российские власти решили перенести на более поздний срок.

В Беларуси же карантин не объявляли, рекомендации ВОЗ не выполняются в полном объеме. Дети ходят в школы, взрослое население не перевели на удаленный формат работы.

Несмотря на все увеличивающееся количество зараженных и смертей в стране, принято решение парад ко Дню Победы не отменять. Массовые гуляния тоже не запрещены.

Александр Лукашенко уверен , что проведение праздничного парада ко дню Победы не повлияет на здоровье людей.

5 мая официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев заявил , что в организации обеспокоены возможными негативными последствиями военного парада в Минске.

В ООН ранее также у верены , что для Беларуси настало время незамедлительных и масштабных мер по ужесточению физического дистанцирования.