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У фельдшера “скорой” из Лиды проблемы после стрима в “Стране для жизни”

06.05.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фельдшеру скорой помощи из Лиды Павлу Палейчику угрожают увольнением после встречи с видеоблогером Сергеем Тихановским. Палейчик эмоционально рассказал о проблемах, которые беспокоят его и коллег, — и получил ещё больше проблем.

22 апреля молодой человек пришёл на встречу с Тихановским в Лиде и рассказал о ситуации на работе, передает "Еврорадио":

— Машин “скорой” не хватает, они не ремонтируются, средств индивидуальной защиты не хватает, водители работают по 12 часов от вызова до вызова. На работе меня поддержали все коллеги. Говорят, что молодец, что правду говорю.

Павел поясняет Еврорадио, что поводом для возмущения стала отправка бригады “скорой” без спецзащиты на вызов к пациенту с подозрением на COVID-19. Как объяснило руководство — с целью не вызвать панику у населения.

— Проблемы начались ещё до встречи с Тихановским. Я в нашей группе в “Вайбере” возмутился этим случаем, и меня вызвала заведующая на разговор. Что касается средств индивидуальной защиты, их у нас в целом сначала хватало. Но они быстро разошлись. Врачи их стирают, используют заново, — объясняет Павел. — Я решил обратиться к волонтёрам за нормальными респираторами. В итоге снова состоялся неприятный разговор с администрацией. Мол, без ведома руководства обратился к волонтёрам.


Павел Палейчик 6 лет трудится на станции скорой помощи Лидской ЦРБ. После того как вышло видео Тихановского, на фельдшера составили докладную записку за трёхчасовой прогул. Павел объясняет, что в тот день ему нужно было свозить отца в поликлинику. Но прогула не было: на работе его подменил другой сотрудник “скорой”.

— Заведующая станцией скорой помощи позвонила, сказала писать объяснительную. Есть опасения, что мне не продлят контракт. Но мне надоело молчать. Думаю, все скоро начнут говорить, у всех “накипело”. 

По словам фельдшера, количество ОРВИ в Лиде заметно выросло. Под больных коронавирусом в городе выделили роддом. Точного количества смертей, связанных с коронавирусной инфекцией, медик не знает. Но рассказывает, что недавно от пневмонии скончался бывший работник “скорой” пожилого возраста.

Сам Павел сегодня выходит с больничного — после контакта с заражённым COVID-19 пациентом он и его коллеги находились на самоизоляции. Коронавирус у нашего собеседника не подтвердился. Фельдшер планирует продолжать работу в “скорой”, хоть и опасается, что его могут уволить:

— Но такой прогул, конечно, не причина для увольнения! Раньше у меня никогда никаких “залётов” не было, руководство никогда не предъявляло претензии к работе.

16 апреля министр здравоохранения Владимир Караник рассказал, что в стране коронавирусом инфицированы 419 медиков. Также Минздрав подтверждает смерть нескольких врачей от последствий коронавирусной инфекции. Точное количество жертв COVID-19 среди своих сотрудников ведомство не раскрывает.

Но информация о смертях среди медперсонала регулярно доходит до СМИ. “Радыё Свабода” сообщает о смерти 37-летнего фельдшера “скорой” из Минска. Ещё один работник бригады скорой помощи скончался в Борисове 8 апреля. 30 апреля в Любани от последствий коронавирусной инфекции умер врач-рентгенолог. 3 апреля стало известно о смерти 47-летней медсестры из Витебска, у неё была пневмония. 

Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в Беларуси на утро 6 мая –– 19 255 (+905 за сутки). Это 8,7% от количества проведённых тестов. Жертв коронавируса уже 112, а поправились 4276 человек.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Фельдшеру скорой помощи из Лиды Павлу Палейчику угрожают увольнением после встречи с видеоблогером Сергеем Тихановским. Палейчик эмоционально рассказал о...
 
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