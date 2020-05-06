У фельдшера “скорой” из Лиды проблемы после стрима в “Стране для жизни”

"Еврорадио" : 22 апреля молодой человек пришёл на встречу с Тихановским в Лиде и рассказал о ситуации на работе, передает





— Машин “скорой” не хватает, они не ремонтируются, средств индивидуальной защиты не хватает, водители работают по 12 часов от вызова до вызова. На работе меня поддержали все коллеги. Говорят, что молодец, что правду говорю.





Павел поясняет Еврорадио, что поводом для возмущения стала отправка бригады “скорой” без спецзащиты на вызов к пациенту с подозрением на COVID-19. Как объяснило руководство — с целью не вызвать панику у населения.





— Проблемы начались ещё до встречи с Тихановским. Я в нашей группе в “Вайбере” возмутился этим случаем, и меня вызвала заведующая на разговор. Что касается средств индивидуальной защиты, их у нас в целом сначала хватало. Но они быстро разошлись. Врачи их стирают, используют заново, — объясняет Павел. — Я решил обратиться к волонтёрам за нормальными респираторами. В итоге снова состоялся неприятный разговор с администрацией. Мол, без ведома руководства обратился к волонтёрам.









Павел Палейчик 6 лет трудится на станции скорой помощи Лидской ЦРБ. После того как вышло видео Тихановского, на фельдшера составили докладную записку за трёхчасовой прогул. Павел объясняет, что в тот день ему нужно было свозить отца в поликлинику. Но прогула не было: на работе его подменил другой сотрудник “скорой”.





— Заведующая станцией скорой помощи позвонила, сказала писать объяснительную. Есть опасения, что мне не продлят контракт. Но мне надоело молчать. Думаю, все скоро начнут говорить, у всех “накипело”.