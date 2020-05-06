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Испанские врачи жалуются на нехватку средств защиты

06.05.2020 20:06 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Количество умерших от коронавируса в Испании за прошедшие сутки составило 244 человека. И это самый высокий показатель за последние четыре дня - сообщает "Эль Паис"  со ссылкой на Минздрав страны. Растет число случаев заражений COVID-19  среди медперсонала. С начала вспышки инфицированы уже 43 тысячи 325 медработников, и это лишь подтвержденные случаи. Врачи и медсестры жалуются на отсутствие средств защиты и переполненность больниц. 
Масштабное исследование провел крупнейший профсоюз медработников Франции.  Результаты оказались "чрезвычайными": коронавирусом в стране заразилось по меньшей мере 12 тысяч сотрудников медицинских учреждений.

 
 
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Количество умерших от коронавируса в Испании за прошедшие сутки составило 244 человека. И это самый высокий показатель за последние четыре дня - сообщает "Эль Паис" ...
 
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