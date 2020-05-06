МИД лишил аккредитации журналиста российского «Первого канала». Он делал репортажи о COVID-19

Источник материала: Tut.by

МИД Беларуси лишил аккредитации корреспондента российского «Первого канала» Алексея Кручинина. Об этом TUT.BY рассказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам Глаза, соответствующая комиссия МИД по аккредитации иностранных СМИ приняла такое решение 6 мая 2020 года.

Алексей Кручинин лишен аккредитации, его аккредитационная карточка аннулирована с сегодняшнего дня. То есть он не может на сегодняшний день работать в Беларуси журналистом.

Причину лишения аккредитации в МИД не называют. Но, возможно, это связано с рядом репортажей, выпущенных Кручининым за последние месяцы, в которых он рассказывает о ситуации с распространением COVID-19 в Беларуси. Последний вышел 6 мая утром. В нем Кручинин рассказал о резко выросшем количестве зараженных коронавирусом и летальных случаев в Столбцах.

— Могу подтвердить, что аккредитации меня лишили. Больше, к сожалению, ничего сказать не могу, позиция канала будет высказана через пресс-службу, сейчас она готовит какое-то заявление, — сказал TUT.BY Алексей Кручинин.

Ранее МИД уже реагировал резко на репортажи Алексея Кручинина и высказывания «Первого канала». В начале апреля «Первый канал» выпустил сюжет, где заявил, что «в Беларуси только за сутки у 400 человек диагностирован COVID-19, а еще недавно один известный политик этой братской страны говорил корреспонденту: „Вы видите здесь вирус? Вот и я не вижу“».

Тогда глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью TUT.BY заявил, что «абсолютно недопустимо, когда льется грязь на страну».

— Никто не знает, что правильно, что нет, время все расставит по своим местам. Но в таком едком ключе, как вчера российский телеканал заявил про Беларусь, а что уж творится в российских телеграм-каналах — я вообще молчу, говорить о стране нельзя. Для меня это абсолютно неприемлемо в данной ситуации, хотя я не думаю, что это позиция всех российских каналов или всего российского истеблишмента. Но лучше было бы посмотреть, что делается у себя в стране, — говорил Макей.

За что остался без аккредитации НТВ

МИД Беларуси уже лишал аккредитации журналиста российского телеканала. В 2003 году корреспондента НТВ в Беларуси Павла Селина МИД лишил аккредитации после его репортажей с похорон Василя Быкова. 25 июня корреспондент НТВ в одном из своих репортажей сообщил, что белорусские власти препятствовали траурному шествию, расценив его как оппозиционную демонстрацию, поскольку многие пришли на прощание с писателем с бело-красно-белыми флагами.

27 июня состоялось заседание Комиссии МИД, где рассматривался вопрос, связанный с «недостоверностью сведений, приведенных в комментарии корреспондента телекомпании НТВ в Беларуси Павла Селина в сюжете телеканала НТВ 25 июня 2003 года, посвященном похоронам писателя Василя Быкова».

Тогда Комиссия пришла к выводу о том, что «изложенные в репортаже утверждения не соответствуют действительности, носят тенденциозный, провокационный характер, преследуют цель создания негативного представления о социально-политической ситуации в Беларуси, направлены на дестабилизацию обстановки в государстве и на подрыв авторитета органов власти».

Селина лишили аккредитации и поставили ультиматум: покинуть страну в течение 24 часов. В паспорте Павла Селина сделали отметку: «Депортирован с территории Республики Беларусь, запрещен въезд на территорию государства сроком на пять лет». Кроме того, Комиссия решила направить в Совет министров ходатайство о закрытии представительства НТВ в Беларуси до принесения извинений в эфире. 9 июля в Беларуси закрыли корпункт НТВ.

Корпункт НТВ возобновил свою работу в Беларуси в 2004 году.