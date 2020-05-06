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Осуждать нельзя – поддерживать! Почему заболевшие COVID-19 подвергаются дискриминации? Рубрика «Антивирус»
06.05.2020 22:05 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Непонятно, но факт. Эпидемия породила новый виток дискриминации. И в отношении заболевших, и тех, кто просто вызывает подозрение. Действительно, COVID-19, среди прочего, устроил нам ещё и проверку на человечность. Правда, с испытанием справляются не все. Страх – источник суеверий и один из причин жестокости. Эти слова британского философа Бертрана Рассела за десятилетия не утратили актуальности.
COVID-19 нанёс удар по здоровью общества, в том числе, и психическому. Вирус оказался благоприятной средой для развития вредных стереотипов, предрассудков и дискриминации.
От Европы до Австралии и Океании. Мир захлестнула целая волна «коронахейтерства». Первыми «косые взгляды» (это в лучшем случае) ощутили на себе жители Китая, а также выходцы из других азиатских стран. В европейских странах от них отсаживались в транспорте, не пускали в общественные места, оскорбляли, а некоторым даже открыто угрожали. Позже объектами агрессии стали и те, кто с вирусом столкнулся лицом к лицу. Мол теперь они – главные разносчики заразы. Назревает вопрос: так от чего и кого теперь лечить? Зачастую мы боимся не заболеть, не перенести болезнь. А то как к этому отнесутся знакомые, коллеги, соседи. «Вдруг узнают, что у меня COVID-19, осудят». И люди начинают это скрывать вплоть до того, что вовремя не обращаться за помощью. То есть, еще больше подвергают опасности себя и своих близких. В этой ситуации важно осознать главное – на этой планете мы все равны перед подобными вызовами. Коронавирус это, своего рода, иммунная лотерея. Здесь как повезет. Но COVID-19 не должен становится поводом для дискриминации. Наоборот, важны слова поддержки и ободрения.
Планета постепенно возвращается к привычной жизни. Скоро мы все снимем маски. Протянем ли друг другу руки или пройдем мимо, опустив глаза, потому что осознали ошибку? Выбор каждого. Но давайте постараемся избегать ярлыков и дискриминации.
И если проявлять чувства, то только солидарности. Взаимопомощь стала лучшей привычкой человечества. Марафонов в поддержку с каждым днём все больше. А значит – и добра.
Оставайтесь здравыми во всех смыслах! Осуждать нельзя – поддерживать!
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Осуждать нельзя – поддерживать! Почему заболевшие COVID-19 подвергаются дискриминации? Рубрика «Антивирус»
Непонятно, но факт. Эпидемия породила новый виток дискриминации. И в отношении заболевших, и тех, кто просто вызывает подозрение. Действительно, COVID-19, среди прочего,...
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