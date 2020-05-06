Осуждать нельзя – поддерживать! Почему заболевшие COVID-19 подвергаются дискриминации? Рубрика «Антивирус»

Источник материала: ОНТ

Непонятно, но факт. Эпидемия породила новый виток дискриминации. И в отношении заболевших, и тех, кто просто вызывает подозрение. Действительно, COVID-19, среди прочего, устроил нам ещё и проверку на человечность. Правда, с испытанием справляются не все. Страх – источник суеверий и один из причин жестокости. Эти слова британского философа Бертрана Рассела за десятилетия не утратили актуальности.

COVID-19 нанёс удар по здоровью общества, в том числе, и психическому. Вирус оказался благоприятной средой для развития вредных стереотипов, предрассудков и дискриминации.

От Европы до Австралии и Океании. Мир захлестнула целая волна «коронахейтерства». Первыми «косые взгляды» (это в лучшем случае) ощутили на себе жители Китая, а также выходцы из других азиатских стран. В европейских странах от них отсаживались в транспорте, не пускали в общественные места, оскорбляли, а некоторым даже открыто угрожали. Позже объектами агрессии стали и те, кто с вирусом столкнулся лицом к лицу. Мол теперь они – главные разносчики заразы. Назревает вопрос: так от чего и кого теперь лечить? Зачастую мы боимся не заболеть, не перенести болезнь. А то как к этому отнесутся знакомые, коллеги, соседи. «Вдруг узнают, что у меня COVID-19, осудят». И люди начинают это скрывать вплоть до того, что вовремя не обращаться за помощью. То есть, еще больше подвергают опасности себя и своих близких. В этой ситуации важно осознать главное – на этой планете мы все равны перед подобными вызовами. Коронавирус это, своего рода, иммунная лотерея. Здесь как повезет. Но COVID-19 не должен становится поводом для дискриминации. Наоборот, важны слова поддержки и ободрения.

Виктор Ващило: «Со стороны коллег, друзей. Многие, когда я заболел были готовы приехать, передать вещи. Конечно, не встречаться, но поддержка ощущалась. Это придает силы, помогает успокоится и переболеть. Потому что вначале, я перенес практически бессимптомно, но все равно начинаешь себя накручивать».

Ирина Борис: «Заболела три недели назад, сегодня мне закрыли больничный лист. Пойду оказывать помощь уже сама, так как я тоже врач и, конечно, когда ты сам на своем примере почувствовал, что это такое, ты будешь еще внимательнее к каждому пациенту, и будешь хотеть донести, даже своим внешним видом, что можно поправится, можно выздороветь, все будет хорошо».

Планета постепенно возвращается к привычной жизни. Скоро мы все снимем маски. Протянем ли друг другу руки или пройдем мимо, опустив глаза, потому что осознали ошибку? Выбор каждого. Но давайте постараемся избегать ярлыков и дискриминации.

И если проявлять чувства, то только солидарности. Взаимопомощь стала лучшей привычкой человечества. Марафонов в поддержку с каждым днём все больше. А значит – и добра.

Оставайтесь здравыми во всех смыслах! Осуждать нельзя – поддерживать!

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