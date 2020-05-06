|
В Лиде будут закрывать торговые объекты, если продавцы не будут работать в медицинских масках
07.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Lida.Info
Источник материала: Lida.Info
Усиление контроля за соблюдением санитарных требований предприятиями торговли и другими организациями Лидчины в условиях эпидемиологического подъема – принципиальная позиция местной власти, отметил председатель райисполкома на еженедельном совещании.
Даже один звонок в санэпидслужбу от покупателей с сообщением о работе продавцов без масок, будет потенциальной помощью медикам, считает глава района. Ведь основная мера профилактики коронавирусной инфекции — это соблюдение санитарно-гигиенических правил.
«За нарушение санитарных норм работниками торговли, за неиспользование масок продавцами спрос будет строгий, вплоть до закрытия торгового объекта центром гигиены и эпидемиологии» – сказал председатель райисполкома Сергей Ложечник.
Сегодня лидским врачам приходится работать без выходных. Резерв коечного фонда есть, но при этом наблюдается движение в сторону роста заболевших коронавирусной инфекцией. Хорошая новость: первые лидчане, попавшие в районную больницу с СОVID-19, выздоровели и выписаны. Таких сегодня уже пять человек. Об этом на совещании сообщил главный государственный санитарный врач Лидского района Алексей Орачев. Для населения рекомендации те же: социальное дистанцирование, соблюдение утреннего фильтра в организациях, то есть нельзя допускать людей с признаками респираторной инфекции в рабочий коллектив, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Усиление контроля за соблюдением санитарных требований предприятиями торговли и другими организациями Лидчины в условиях эпидемиологического подъема –...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)