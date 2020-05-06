В Лиде будут закрывать торговые объекты, если продавцы не будут работать в медицинских масках

Источник материала: Lida.Info





Усиление контроля за соблюдением санитарных требований предприятиями торговли и другими организациями Лидчины в условиях эпидемиологического подъема – принципиальная позиция местной власти, отметил председатель райисполкома на еженедельном совещании.

Даже один звонок в санэпидслужбу от покупателей с сообщением о работе продавцов без масок, будет потенциальной помощью медикам, считает глава района. Ведь основная мера профилактики коронавирусной инфекции — это соблюдение санитарно-гигиенических правил.

«За нарушение санитарных норм работниками торговли, за неиспользование масок продавцами спрос будет строгий, вплоть до закрытия торгового объекта центром гигиены и эпидемиологии» – сказал председатель райисполкома Сергей Ложечник.