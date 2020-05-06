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В Лиде будут закрывать торговые объекты, если продавцы не будут работать в медицинских масках

07.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде будут закрывать торговые объекты, если продавцы не будут работать в медицинских масках

Усиление контроля за соблюдением санитарных требований предприятиями торговли и другими организациями Лидчины в условиях эпидемиологического подъема – принципиальная позиция местной власти, отметил председатель райисполкома на еженедельном совещании.

Даже один звонок в санэпидслужбу от покупателей с сообщением о работе продавцов без масок, будет потенциальной помощью медикам, считает глава района. Ведь основная мера профилактики коронавирусной инфекции — это соблюдение санитарно-гигиенических правил.

«За нарушение санитарных норм работниками торговли, за неиспользование масок продавцами спрос будет строгий, вплоть до закрытия торгового объекта центром гигиены и эпидемиологии» – сказал председатель райисполкома Сергей Ложечник.

Сегодня лидским врачам приходится работать без выходных. Резерв коечного фонда есть, но при этом наблюдается движение в сторону роста заболевших коронавирусной инфекцией. Хорошая новость: первые лидчане, попавшие в районную больницу с СОVID-19, выздоровели и выписаны. Таких сегодня уже пять человек. Об этом на совещании сообщил главный государственный санитарный врач Лидского района Алексей Орачев. Для населения  рекомендации те же: социальное дистанцирование, соблюдение утреннего фильтра в организациях, то есть нельзя допускать людей с признаками респираторной инфекции в рабочий коллектив, сообщает lida.by.

 
Теги: Новости
 
 
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Усиление контроля за соблюдением санитарных требований предприятиями торговли и другими организациями Лидчины в условиях эпидемиологического подъема –...
 

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