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Медики, военные и переболевшие COVID-19 помогают бороться с коронавирусом: каких результатов удалось достичь?
06.05.2020 22:47 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Более 4000 пациентов с коронавирусом в Беларуси уже выздоровели. Однако 19 тысячам требуется медицинская помощь. В противостоянии вирусу объединились не только медики, но и военные и даже те, кто победил заболевание. Каждый, как может, включается в общее дело. Каких результатов удаётся достигать?
Сегодня в реанимации 3-й городской клинической больницы 11 пациентов с коронавирусом. В основном это люди в возрасте и все как один – «тяжёлые». Они не могут дышать самостоятельно. Врачи борются за каждую жизнь. В душных костюмах, без отдыха и права на ошибку выполняют свою работу.
Не боятся возвращаться в больницы даже переболевшие COVID-19. Больше двух месяцев назад студент БНТУ из Ирана стал первым в Беларуси пациентом с коронавирусом. Сейчас парень абсолютно здоров и уже во второй раз по велению сердца сдаёт плазму.
И это чувство помощи настолько закаляет, что делает человека абсолютно бесстрашным. Раньше Екатерина иглы боялась, как огня. А сегодня в числе доноров второй раз подряд.
Кабинет на сдачу плазмы в столичном центре трансфузиологии не пустеет ни на минуту. Миссия одна на всех – объединиться, чтобы помощи было значительно больше. К слову, пополнить ряды доноров может каждый, кто переболел. Центры по сдаче плазмы работают в Минске, а также во всех областных центрах и Молодечно.
Активно в борьбу с коронавирусом включились и военнослужащие. С конца апреля специалисты продезинфицировали 150 объектов: это и медучреждения, и прилегающие территории и даже автомобили. Заславль, Борисов, Боровляны, Минск – работа в городах и районах не прекращается. В помощь бойцам и техника, и ручные распылители со специальными веществами.
По-прежнему в стране медиков продолжают поддерживать неравнодушные: материальную помощь оказывает государство, посильную лепту вносят волонтёры, не остаются в стороне общественные организации и ведомства. Управление внутренних дел передало детской инфекционной больнице несколько сотен защитных костюмов и респираторов.
Уверенными могут быть и пациенты. У белорусских медиков уже выработана методика лечения, достаточно защитных средств, знаний и персонала. Да, пока количество заразившихся не идёт на спад, да, в Беларуси нет жестких карантинных мер. Но именно такая позиция, уверяют специалисты, поможет выработать коллективный иммунитет к вирусу.
Полагаться только на врачей нельзя, в конце концов ведь и они могут заразиться. Поэтому и ради них стоит поберечься. Маски, социальная дистанция, особенно для людей с хроническими заболеваниями – рекомендации номер один. А борьба с вирусом закончится, но как скоро, зависит от каждого из нас.
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Медики, военные и переболевшие COVID-19 помогают бороться с коронавирусом: каких результатов удалось достичь?
Более 4000 пациентов с коронавирусом в Беларуси уже выздоровели. Однако 19 тысячам требуется медицинская помощь. В противостоянии вирусу объединились не только...
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