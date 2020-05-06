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Медики, военные и переболевшие COVID-19 помогают бороться с коронавирусом: каких результатов удалось достичь?

06.05.2020 22:47 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Медики, военные и переболевшие COVID-19 помогают бороться с коронавирусом: каких результатов удалось достичь?

Более 4000 пациентов с коронавирусом в Беларуси уже выздоровели. Однако 19 тысячам требуется медицинская помощь. В противостоянии вирусу объединились не только медики, но и военные и даже те, кто победил заболевание. Каждый, как может, включается в общее дело. Каких результатов удаётся достигать? 

«Сейчас мы с вами заходим в грязную зону, где непосредственно концентрируются пациенты с коронавирусной инфекцией, и уже за этой дверью существует реальная угроза заразиться, если не соблюдать правила противоэпидемические».

Сегодня в реанимации 3-й городской клинической больницы 11 пациентов с коронавирусом. В основном это люди в возрасте и все как один   –  «тяжёлые». Они не могут дышать самостоятельно. Врачи борются за каждую жизнь. В душных костюмах, без отдыха и права на ошибку выполняют свою работу. 

Дмитрий Бычковский, заведующий отделением анестезиологии и реанимации 3-й городской больницы: «У меня супруга – врач, дочка – студентка пятого курса, она тоже работает медсестрой в хирургическом отделении, поэтому с моральной точки зрения, мы были готовы, что нужно работать и отдать себя в это тяжёлое время. В моём коллективе огромное количество молодых врачей, и никто из них – не из врачей, не из медсестёр – никогда не сказал «я не пойду, я боюсь».

Не боятся возвращаться в больницы даже переболевшие COVID-19. Больше двух месяцев назад студент БНТУ из Ирана стал первым в Беларуси пациентом с коронавирусом. Сейчас парень абсолютно здоров и уже во второй раз по велению сердца сдаёт плазму. 

Парса Голами: «Решил, потому что надо помогать людям, чтобы они выжили. Не то, чтобы просто сидеть дома, думать, что все пройдет. Это не решение. Надо по-человечески все решать. Тут, зная, что нет лекарства, единственный вариант – это плазма. Надо помогать». 

И это чувство помощи настолько закаляет, что делает человека абсолютно бесстрашным. Раньше Екатерина иглы боялась, как огня. А сегодня в числе доноров второй раз подряд. 

Екатерина Русак: «Я такой человек по жизни, если я могу кому-то чем-то помочь, я никогда не отказываю. Чем могу, я всем помогу. Так что, для меня ничего такого трудного. Я долго размышляла – нет, не размышляла. Как увидела, сразу позвонила, потому что это надо». 

Кабинет на сдачу плазмы в столичном центре трансфузиологии не пустеет ни на минуту. Миссия одна на всех – объединиться, чтобы помощи было значительно больше. К слову, пополнить ряды доноров может каждый, кто переболел. Центры по сдаче плазмы работают в Минске, а также во всех областных центрах и Молодечно. 

Активно в борьбу с коронавирусом включились и военнослужащие. С конца апреля специалисты продезинфицировали 150 объектов: это и медучреждения, и прилегающие территории и даже автомобили. Заславль, Борисов, Боровляны, Минск – работа в городах и районах не прекращается. В помощь бойцам и техника, и ручные распылители со специальными веществами.

По-прежнему в стране медиков продолжают поддерживать неравнодушные: материальную помощь оказывает государство, посильную лепту вносят волонтёры, не остаются в стороне общественные организации и ведомства. Управление внутренних дел передало детской инфекционной больнице несколько сотен защитных костюмов и респираторов. 

Андрей Русанович, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома: «Медицина, мы с ней постоянно сталкиваемся. Мы постоянно с ними взаимодействуем, по большому счёту это наши соратники. Они находятся в наиболее сложной ситуации, это и объём дежурств, это и та ответственность, которая естественно лежит на них. Потому самым близким по духу, по восприятию ситуации мы и решили помочь». 

Марина Соколова, главный врач городской детской инфекционной клинической больницы: «Мы помощь от них чувствуем всё время, сотрудники УВД Мингорисполкома дежурят у нас, у нас есть пост. И совместными усилиями обеспечиваем и порядок, и карантинные мероприятия, надо сказать, что мы всё время чувствуем себя под защитой». 

Уверенными могут быть и пациенты. У белорусских медиков уже выработана методика лечения, достаточно защитных средств, знаний и персонала. Да, пока количество заразившихся не идёт на спад, да, в Беларуси нет жестких карантинных мер. Но именно такая позиция, уверяют специалисты, поможет выработать коллективный иммунитет к вирусу.

Ольга Светлицкая, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии Белорусской медицинской академии последипломного образования: «На сегодняшний день ситуация абсолютно контролируемая, мы разобрались, знаем, как лечить эту патологию, зонировали все больницы.Поток пациентов умеренный, контролируемый, в клиниках есть свободные места, то есть нам есть куда госпитализировать пациентов».

Полагаться только на врачей нельзя, в конце концов ведь и они могут заразиться. Поэтому и ради них стоит поберечься. Маски, социальная дистанция, особенно для людей с хроническими заболеваниями – рекомендации номер один. А борьба с вирусом закончится, но как скоро, зависит от каждого из нас.   

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Теги: Минск
 
 
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Более 4000 пациентов с коронавирусом в Беларуси уже выздоровели. Однако 19 тысячам требуется медицинская помощь. В противостоянии вирусу объединились не только...
 
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