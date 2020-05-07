В польской деревне впервые за последние 10 лет родился мальчик. До этого только девочки

Источник материала: Tut.by

В польской деревне Мейсце-Оджаньске, расположенной на юге страны, на протяжении последних десяти лет рождались только девочки. Наконец «проклятие» было нарушено: на свет появился мальчик, которого назвали Бартек, пишет Daily Mail.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

— Это замечательные новости, особенно в то время, когда мы все имеем дело с пандемией коронавируса, — прокомментировал это событие мэр Раймунд Фришко.

Год назад он пообещал награду местной паре, которая родит мальчика. По словам мэра, он сдержит свое обещание. Единственное, придется подождать до завершения коронавируса.

Тем более, что малыш Бартек и его мама все еще находятся в больнице: у ребенка поднялся уровень С-реактивного белка, что требует антибиотиков и регулярных проверок врачами больницы.

Об уникальной польской деревне стало известно в 2019 году, когда на всепольскую олимпиаду детских пожарных дружин прибыла команда из Мейсце-Оджаньске, состоящая из одних девочек. У организаторов возникли вопросы: профессия пожарного больше популярна среди мальчиков, они и преобладали во всех других командах.

Тогда выяснилось, что мальчики в деревне за последнее время просто не рождались. После этого в Мейсце-Оджаньске потянулись польские, а затем и зарубежные СМИ.

По словам местных жителей, число новорожденных мальчиков в Мейсце-Оджаньске всегда было аномально низким. Старожилы рассказывают, что и раньше девушкам в поисках женихов часто приходилось отправляться в соседние города.

В чем причина такого феномена? Большинство специалистов считают, что дело в рационе, которого придерживаются местные жители, и рекомендуют включать в него больше продуктов, богатых кальцием.

Возможно, впрочем, что никакого феномена нет. Как и множество польских деревень в последние годы Мейсце-Оджаньске стремительно пустеет. В 2019-м в нем проживали всего 272 человека, хотя еще 70 лет назад местное население насчитывало 1200 жителей. За последние 10 лет здесь появилось на свет всего 12 младенцев. Может быть, тот факт, что все они девочки, вполне укладывается в нормальную статистическую погрешность?