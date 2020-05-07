Как в Витебске дезинфицируют улицы и остановки для профилактики коронавируса

Источник материала: Tut.by

В Витебске для профилактики распространения коронавируса обрабатывают антисептическими средствами остановки общественного транспорта, а также моют улицы, пишут «Витебские вести».





Дороги и тротуары поливают обычной водой три машины, а пешеходные дорожки обрабатывают в основном в ночное время, сообщил начальник участка «Гордормоста» Игорь Осипов.

Регулярно дезинфицируют остановки, а также перила, стены, скамейки и урны в городе. В центре Витебска этой работой занимаются уборщики территории. 13 человек экипированы в защитные костюмы, на лицах у них маски, на руках резиновые перчатки. На спине у них ранцы с устройствами для дезинфекции.

Остановки на окраинах обрабатывают с помощью трактора МТЗ: он распыляет дезсредство. Ежедневно он объезжает около 80 пунктов. В целом в Витебске за двое суток трактор и уборщики подвергают санобработке примерно 250 остановок.

На конкретном примере это выглядит так: уборщик территории Валерий Данченко обрабатывает антисептиком 19 остановок на Московском проспекте, улицах Богдана Хмельницкого и «Правды», в Авиационном переулке.

Дезинфекция одной остановки длится 2−3 минуты, на весь маршрут хватает 12-литрового баллона.