ПВТ посчитал среднюю зарплату в ИТ за год. Она выше, чем у Белстата









По данным официальной статистики средняя зарплата ИТ-специалиста оказалась ниже, чем у ПВТ. За прошлый год она составила 4 322,4 рубля (до вычета налогов).





ПВТ ещё не посчитал среднюю зарплату в ИТ за первый квартал этого года, пока свои данные озвучил Белстат. За январь–март средняя зарплата в ИТ-индустрии составила 5 310 рублей или 2 376 долларов. По сравнению с первым кварталом прошлого года зарплата в нацвалюте увеличилась на 16% (+733 рубля), в долларах — на 11,4% (+243 доллара).





Динамика средней зарплаты в ИТ в этом году напоминает американские горки.





В январе, когда почти у всех зарплаты упали, в ИТ-секторе средняя зарплата выросла сразу на 130 долларов.





Февраль айтишников, судя по статистике, разочаровал. Из-за падения рубля средняя зарплата по сравнению с январем упала больше чем на 100 долларов. Последний раз зарплата в ИТ-секторе падала относительно предыдущего месяца в сентябре 2019 года.





В марте рубль продолжил падать относительно доллара. Но компании, по всей видимости, выплатили сотрудникам бонусы за прошлый год. За счёт бонусов и компенсаций зарплата айтишников в валюте выросла в марте почти на 25% и составила 2 671,9 доллара (+$528,5). Это оказалась самая высокая средняя зарплата в ИТ за последние пять лет.





Впрочем, по итогам апреля, судя по всему, зарплата в ИТ опять снизится. Это связано не только с падением рубля и отсутствием годовых бонусов. Из-за кризиса и коронавируса некоторые компании еще в марте начали снижать своим сотрудникам зарплаты, переводить их на часть ставки.