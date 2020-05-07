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ПВТ посчитал среднюю зарплату в ИТ за год. Она выше, чем у Белстата

07.05.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Средняя зарплата ИТ-специалиста в Беларуси составила за прошлый год 4 713 рублей (до вычета налогов), об этом dev.by сообщили в ПВТ. Это 2 253 доллара по среднегодовому курсу. По сравнению с 2018 годом в нацвалюте зарплата в ИТ выросла на 5% (+226 рублей), в валюте — на 2,3% (+50 долларов).



По данным официальной статистики средняя зарплата ИТ-специалиста оказалась ниже, чем у ПВТ. За прошлый год она составила 4 322,4 рубля (до вычета налогов).

ПВТ ещё не посчитал среднюю зарплату в ИТ за первый квартал этого года, пока свои данные озвучил Белстат. За январь–март средняя зарплата в ИТ-индустрии составила 5 310 рублей или 2 376 долларов. По сравнению с первым кварталом прошлого года зарплата в нацвалюте увеличилась на 16% (+733 рубля), в долларах — на 11,4% (+243 доллара).

Динамика средней зарплаты в ИТ в этом году напоминает американские горки.

В январе, когда почти у всех зарплаты упали, в ИТ-секторе средняя зарплата выросла сразу на 130 долларов.

Февраль айтишников, судя по статистике, разочаровал.  Из-за падения рубля средняя зарплата по сравнению с январем упала больше чем на 100 долларов. Последний раз зарплата в ИТ-секторе падала относительно предыдущего месяца в сентябре 2019 года.

В марте рубль продолжил падать относительно доллара. Но компании, по всей видимости, выплатили сотрудникам бонусы за прошлый год. За счёт бонусов и компенсаций зарплата айтишников в валюте выросла в марте почти на 25% и составила 2 671,9 доллара (+$528,5). Это оказалась самая высокая средняя зарплата в ИТ за последние пять лет.

Впрочем, по итогам апреля, судя по всему, зарплата в ИТ опять снизится. Это связано не только с падением рубля и отсутствием годовых бонусов. Из-за кризиса и коронавируса некоторые компании еще в марте начали снижать своим сотрудникам зарплаты, переводить их на часть ставки.
 
 
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Средняя зарплата ИТ-специалиста в Беларуси составила за прошлый год 4 713 рублей (до вычета налогов), об этом dev.by сообщили в ПВТ. Это 2 253 доллара по среднегодовому...
 
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