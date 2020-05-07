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В Беларуси зарегистрировано 20168 случаев с диагнозом СOVID-19
07.05.2020 17:18 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БT5067 пациентов выздоровели в Беларуси от СOVID-19, сообщает Минздрав в официальном телеграм-канале. Всего зарегистрировано 20 тысяч 168 случаев подтверждения диагноза "коронавирус". Это около 9 % от общего числа проведенных тестов. Всего их сделано около 230 тысяч. За весь период эпидемии умерли 116 пациентов с хроническими заболеваниями и подтвержденным диагнозом СOVID-19.
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5067 пациентов выздоровели в Беларуси от СOVID-19, сообщает Минздрав в официальном телеграм-канале. Всего зарегистрировано 20 тысяч 168 случаев подтверждения диагноза...
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