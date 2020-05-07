ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Контактная группа Движения неприсоединения декларировала важность сохранения кооперационных связей

07.05.2020 18:42 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Контактная группа Движения неприсоединения провела внеочередное заседание в формате видеоконференции. В онлайн-саммите приняли участие представители более 40 стран. На связь вышли также высшие должностные лица ООН и ВОЗ. Повестка очевидна - совместная борьба с коронавирусом. Подробнее об экономической составляющей - Антон Малюта.

Только вместе можно преодолеть пандемию и главное - ее экономические последствия. Таков лейтмотив саммита Контактной группы Движения неприсоединения. Участие в мероприятии принял и наш премьер-министр Сергей Румас. Он высказал позицию белоруской стороны - борьба с пандемией не должна привести к разрыву кооперационных связей, остановке торговли и инвестиционной деятельности. 

Беларусь солидарна с призывом ООН объединить усилия, чтобы оказать поддержку всем затронутым странам, особенно наиболее уязвимым перед лицом пандемии. Также наша страна выступает за доступность будущей вакцины от коронавируса для всех и призывает не допускать спекуляции с лекарствами и медоборудованием, необходимыми для борьбы с COVID-19.

Движение неприсоединения - это 120 стран, которые не стали делать выбор не в пользу того или иного военного блока, а предпочли мир и сотрудничество. Как раз сейчас - время коллективных действий. От каждого из государств зависит, насколько удастся снизить негативные масштабы пандемии. Конечно, в первую очередь речь об экономических вопросах.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Контактная группа Движения неприсоединения провела внеочередное заседание в формате видеоконференции. В онлайн-саммите приняли участие представители более 40...
 
Новости дня
Новости
 
В Европе во время самоизоляции стало существенно больше жалоб на домашнее насилие – ВОЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика