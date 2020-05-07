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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Контактная группа Движения неприсоединения декларировала важность сохранения кооперационных связей Контактная группа Движения неприсоединения провела внеочередное заседание в формате видеоконференции. В онлайн-саммите приняли участие представители более 40...

Контактная группа Движения неприсоединения провела внеочередное заседание в формате видеоконференции. В онлайн-саммите приняли участие представители более 40 стран. На связь вышли также высшие должностные лица ООН и ВОЗ. Повестка очевидна - совместная борьба с коронавирусом. Подробнее об экономической составляющей -Только вместе можно преодолеть пандемию и главное - ее экономические последствия. Таков лейтмотив саммита Контактной группы Движения неприсоединения. Участие в мероприятии принял и наш премьер-министр Сергей Румас. Он высказал позицию белоруской стороны - борьба с пандемией не должна привести к разрыву кооперационных связей, остановке торговли и инвестиционной деятельности.Беларусь солидарна с призывом ООН объединить усилия, чтобы оказать поддержку всем затронутым странам, особенно наиболее уязвимым перед лицом пандемии. Также наша страна выступает за доступность будущей вакцины от коронавируса для всех и призывает не допускать спекуляции с лекарствами и медоборудованием, необходимыми для борьбы с COVID-19.Движение неприсоединения - это 120 стран, которые не стали делать выбор не в пользу того или иного военного блока, а предпочли мир и сотрудничество. Как раз сейчас - время коллективных действий. От каждого из государств зависит, насколько удастся снизить негативные масштабы пандемии. Конечно, в первую очередь речь об экономических вопросах.